Une nuit pour lire et écouter des histoires

PAPEETE, le 16 janvier 2017 - La Maison de la culture et Polynélivre organisent pour la première fois la nuit de la lecture. Elle aura lieu samedi prochain. De nombreux rendez-vous sont donnés dans les bibliothèques de la maison de la culture. L'idée est de dédier une nuit aux livres. La nuit, c'est d'ailleurs le thème choisi pour cette première édition.



Une nuit de la lecture est organisée à Tahiti ! Elle s'inspire du concept métropolitain, lancé en 2017, qui donne rendez-vous aux amoureux du livre et de la lecture. Tout le monde y est convié, les enfants dès 3 ans (accompagnés d'un adulte) pourront participer à des animations ainsi que les adolescents, les parents…



Une chasse au monstre est prévu, mais aussi un théâtre d'ombres, un jeu d'éveil autour des aliments, une pyjama party… Mais pourquoi consacrer une nuit entière aux livres et à la lecture? Est-ce vraiment important de lire et si oui, pourquoi?



Et bien parce que cela développe le langage et enrichit le vocabulaire. De ce fait, tu vas améliorer ton expression orale mais aussi écrite. Tu seras plus à l'aise en rédaction. Cela permet aussi de découvrir de nouvelles choses, d'améliorer la mémoire, l'attention et la concentration. Selon le type de lecture, tu peux aussi développer tes capacités d'analyse. En lisant, ton imagination se développe, car tu essaies de visualiser ce que tu lis.



Enfin, cela permet de s'évader et de se détendre. Plongé dans un livre qui te plaît, tu oublies tout ce qui t'entoure. Le temps passe sans t'en rendre compte. Et en plus tu sais quoi? C'est gratuit.



Si tu as des petits frères ou des petites sœurs qui ne savent pas lire, n'hésite pas à leur lire une histoire à eux aussi. Choisis-en une qui te plaise et qui plaise à tes auditeurs pour que chacun passe un bon moment.



Pendant ce moment, la qualité de la lecture est importante. En tant que lecteur, si tu t'appliques tu vas progresser, déchiffrer de plus en plus facilement. Tes auditeurs, eux, prendront du plaisir à t'écouter et prendront goût aux histoires et, plus tard, à la lecture.



Lis les textes avec beaucoup d'intonation, parle comme les personnages. Par exemple, utilise une petite voix pour une petite souris, une grosse voix pour un éléphant. Amuse-toi et tes auditeurs s'amuseront.