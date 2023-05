Une nuit au musée de Tahiti avec tāura et œuvres éphémères le 13 mai

Tahiti, le 4 mai 2023 – Le 13 mai prochain, le musée de Tahiti et des îles organise la Nuit européenne des musées, de 17 à 21 heures dans ses jardins. Lors de cet événement, plusieurs activités gratuites seront proposées, comme une exposition éphémère de l'artiste polynésienne Orama Nigou mais également une conférence de l'ethnologue Frédéric Torrente, sur les tāura et les symboles totémiques.



Le rendez-vous avait été suspendu durant la crise Covid, puis en raison des travaux de rénovation. Le musée de Tahiti et des îles participe cette année à la Nuit européenne des musées. Ce sera samedi prochain, le 13 mai. De 17 à 21 heures, plusieurs activités, gratuites, seront proposées dans les jardins et dans la salle de conférence du Te Fare Iamanaha. Cette soirée est ouverte à tous, sans réservation nécessaire.



La Nuit européenne des musées, est une initiative française, lancée en 2005 et à laquelle participent près de 3 400 établissements en Europe, dont 1 300 en France. “L'idée c'est de démocratiser l'accès aux musées, car tout ce qui est proposé est gratuit. Et puis c'est aussi de proposer des choses différentes, comme des activités peu classiques. On est sur des activités ludiques et culturelles pour voir les musées différemment”, explique la directrice du musée de Tahiti, Miriama Bono. “Cette manifestation européenne va nous permettre de nous installer dans un programme plus vaste, car les opérations que nous allons mettre en place pendant cette soirée vont être référencées sur le site du ministère de la Culture en France.”



Des œuvres éphémères et cachées



Au cours de cette riche soirée, les visiteurs pourront notamment découvrir le concept d'exposition éphémère “Œuvres en balade”. Portée par l'artiste Orama Nigou, cette expérience “poétique et artistique”, va permettre de faire découvrir les créations textiles de la designer originaire de Raiatea mais aussi de leur “donner vie dans un lieu naturel”. Elles seront exposées dans le jardin intérieur du musée, pendant l'intégralité de l'événement. “Elles seront placées de manière visible mais également dans les arbres et dans des endroits un peu cachés. Il y aura un petit côté chasse au trésor…” promet Miriama Bono. Pour intéresser les plus jeunes, l'association des amis du musée va également proposer aux familles un livret pédagogique, élaboré avec l'artiste, pour présenter les différentes créations qui seront inspirées de certaines pièces du musée. “Ça va leur donner des éléments sur l'interprétation artistique d'Orama Nigou. Elle travaille essentiellement la plume et le tapa. Ses installations vont tourner autour des pièces à plumes que nous possédons, comme le maro'ura, le costume de deuilleur et le plastron à plumes.”



Pour donner à cette balade des airs de ballade, le musée de Tahiti prévoit, avec l'Atelier Lyrique du conservatoire artistique de Polynésie, une “déambulation poétique, vocale et musicale”, de 17h30 à 18h30. “Ça rythmera le parcours de découverte des œuvres” ajoute la directrice du musée. Pour l'occasion, le ténor tahitien Peterson Cowan coordonnera l'événement. La violoncelliste de l'orchestre de Tours et de Paris, Maryse Castello, participera également à la représentation.



Les tāura, ces animaux totems



Pour compléter la soirée, une conférence sur les tāura, sera donnée dans une des salles du musée, de 18 à 20 heures, par Fréderic Torrente. L'anthropologue est spécialisé en ethnologie polynésienne. Les tāura étaient des esprits rattachés à un clan, représentés sous forme d'animaux et qui étaient censés protéger, annoncer un événement imminent ou même parfois détruire des ennemis. Ils sont l'équivalent des tuputupua aux Tuamotu, des pa'io'io aux Marquises ou des 'aumakua à Hawaii. “C'est une conférence qui est très demandée. Et au-delà de la présentation de Fréderic Torrente, il y a aussi une partie témoignages, où les gens peuvent aussi parler des totems de leur famille. C'est une thématique qui intéresse beaucoup,” explique Miriama Bono. “Ça va également ouvrir la voie à ce qu'on souhaiterait mettre en place prochainement. On est en train de travailler sur un programme mensuel de conférences, à vocation scientifique ou culturelle. Ce programme sera dévoilé au mois de juin.”

Enfin, de 19 à 20 heures, une visite de la salle d'exposition permanente du musée sera présentée, en direct via les réseaux sociaux, par la directrice du musée elle-même. “C'est une façon de faire connaitre la salle aux gens des îles notamment, qui ne peuvent pas se déplacer”, explique-t-elle. “L'idée c'est vraiment de faire une visite guidée et d'offrir aux internautes une vraie visite de notre salle. La vidéo sera disponible pendant deux ou trois jours après la soirée.” La boutique du musée sera également exceptionnellement ouverte pour l'occasion et proposera même une braderie des livres en rayon.





Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 4 Mai 2023 à 15:26 | Lu 234 fois