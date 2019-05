Une nuit au musée… chez James Norman Hall

PAPEETE, le 16 mai 2019 - La maison James Norman hall gardera ses portes ouvertes jusque tard dans la soirée de samedi. Elle célèbre la Nuit au musée. Au programme : danses et visite guidée de la maison du fameux co-auteur avec Charles Nordhoff des Révoltés de la Bounty.



La nuit au musée est un événement européen organisé depuis 2005 en mai. Ce samedi 18 mai sera donc la 15e édition. À cette occasion, les musées participants proposent des animations gratuites la nuit.



À Tahiti, la Maison James Norman Hall joue le jeu. Elle propose au public deux temps forts : des visites guidées en français puis en anglais et des duos de danse contemporaine et de hip hop.



" Nous sommes partis sur l'idée du souvenir et de la persistance des sentiments pour construire les chorégraphies ", précise Yhuel Florence, directrice du centre de danse André Tschan et professeur.



Ce sont Fanny De Oliveira et Émilie Chauprade, professeures de danse contemporaine au centre André Tschan qui assureront la prestation de danse contemporaine. Il s'agira d'une danse de cinq minutes au cœur même de la maison James Norman Hall. Cette prestation sera proposée entre 18 et 19 heures puis repétée après 19 heures.



Le duo de hip hop sera composé de Chad et Tiare et s'intitulera "Time". Lui aussi aura lieu deux fois.