Une nouvelle plateforme web pour Tahiti Tourisme

PAPEETE, le 21 juin 2018 – Tahiti Tourisme a présenté jeudi matin sa nouvelle plateforme web mondiale. Le groupement d'intérêt économique a repensé sa stratégie digitale et son positionnement sur la toile.



Jeudi matin, Tahiti Tourisme a présenté sa nouvelle plateforme web mondiale. Ainsi, le Groupement d'intérêts économiques espère être plus présent sur la toile dans les marchés ciblés et mieux toucher sa clientèle.

Tahiti Tourisme a repensé sa stratégie digitale et son positionnement sur la toile. "La maîtrise des contenus digitaux est devenue un réel challenge qui a nécessité plus qu'une simple refonte technique et graphique" de sa plateforme web Tahiti Et Ses Îles pour atteindre les objectifs de promotion de la destination. Depuis quelques mois, Tahiti Tourisme a sorti 17 nouveaux sites internet traduits en neuf langues afin d'assurer la visibilité du Fenua en local et sur 18 marchés à l'international.

Avec sa nouvelle plateforme, Tahiti Tourisme souhaite donner plus de visibilité à la destination pour attirer des visiteurs. Le groupement d'intérêts économiques a créé "une présence globale unifiée et cohérente". Grace à cette modernisation, l'équipe espère avoir amélioré l'expérience utilisateur et la visibilité du profil digital des professionnels touristiques. Grâce à la récupération des données statistiques de la plateforme, Tahiti Tourisme peut mesurer les performances des sites et le profil des clients pour ensuite, mieux adapter les sites en fonction de leurs attentes.