

Une nouvelle flottille pour Gaza est partie de Sicile

Rome, Italie | AFP | samedi 27/09/2025 - Une "flottille de la liberté" d'une dizaine de bateaux d'aide humanitaire, transportant une soixantaine de personnes de quinze nationalités, dont des parlementaires français, a quitté samedi le port de Catane, en Sicile, pour "briser le blocus israélien illégal de Gaza".



Cette nouvelle flottille, lancée par la Freedom Flotilla Coalition (FFC) et Thousand Madleens to Gaza (TMTG), dont le départ a été retardé de quelques jours, devrait rejoindre les navires de la Global Sumud Flotilla, qui ont eux commencé à quitter Catane le 13 septembre et se trouvent au large de la Crète.



"La FFC et TMTG sont en route pour Gaza! (...) Nos objectifs sont clairs : briser le siège illégal et meurtrier de Gaza par Israël, ouvrir un corridor maritime pour mettre fin au besoin d'aide humanitaire, unir les citoyens du monde entier et exiger un passage sûr pour toutes les flottilles qui remettent en cause et affrontent les crimes de guerre d'Israël tandis que nos gouvernements laissent faire", ont écrit les organisateurs samedi sur Telegram.



Ils ont expliqué, lors d'une conférence de presse avant le départ, transporter "des fournitures médicales, des denrées alimentaires sèches et du matériel scolaire".



"Nous ne nous arrêterons pas, quoi qu'il arrive", a déclaré Tan Safi, la porte-parole de la Freedom Flotilla Coalition (FFC), après avoir rappelé les précédentes tentatives de navires humanitaires pour atteindre Gaza, toutes bloquées par Israël ces derniers mois.



"Les gouvernements ne devraient pas seulement intervenir temporairement en se mobilisant pour leurs propres citoyens avec ces navires qui les accompagnent maintenant, mais aussi pour les Palestiniens à Gaza", a-t-elle ajouté, faisant référence aux navires militaires envoyés par l'Espagne et l'Italie auprès de la Global Sumud Flotilla afin de lui porter assistance après qu'elle s'est dite ciblée par des attaques de drones dans la nuit de mardi à mercredi.



L'eurodéputée française Mélissa Camara a de son côté appelé les États membres de l'UE à protéger les flottilles.



"Je veux dire aux gouvernements, au gouvernement français par exemple, que nous sommes ici à cause d'eux, à cause de leur inaction. Nous risquons nos vies parce qu'ils ne feront rien (pour arrêter) ce génocide et laissent Israël détruire la vie de 2 millions de Gazaouis, détruire la Cisjordanie", a estimé pour sa part la députée française Alma Dufour, qui participe également à la flottille.

