

Une nouvelle année record pour ADT

Tahiti, le 9 décembre 2025 - L’heure est au bilan 2025 et aux perspectives pour la société gestionnaire de Tahiti-Faa’a, Aéroport de Tahiti (ADT). Son directeur a fait état de la fréquentation, en hausse, des réalisations sur l’année qui vient de s’écouler et des projets en attendant le renouvellement de concession.



En 2025, sur la plateforme internationale de Tahiti-Faa’a, dix compagnies aériennes ont desservi onze destinations assurant jusqu’à 62 vols par semaine. “C’est une très belle année”, admet Gwenvaël Ronsin-Hardy, le directeur de la société Aéroport de Tahiti (ADT). À fin novembre, une hausse de +6 % du trafic commercial régulier domestique et international était enregistré, comparé à 2024. “C’est même une année record”, s’est-il réjoui. Au total, 824 540 passagers ont emprunté les lignes domestiques entre janvier et novembre (+5 %), 753 731 passagers les lignes internationales (+8 %), soit pour onze mois, un trafic de 1 578 271 passagers sur l’aéroport de Tahiti.



En parallèle, plusieurs chantiers ont été menés à terme pour un investissement de 1,131 milliard de francs. La zone de restauration jouxtant le restaurant L’Aviation a notamment été repensée avec des assises équipées de prises pour recharger téléphone et ordinateur, un nouveau bar a ouvert en salle d’embarquement international, des files prioritaires sont désormais opérationnelles pour les vols internationaux et domestiques et un nouvel espace dédié aux loueurs de voitures est aménagé.



À compter de ce mercredi, ADT met en service deux parcs de stationnement réservés aux deux-roues motorisées d’une capacité de près de 150 places et “pour diversifier l’offre client” deux boutiques ont récemment ouvert leurs portes.



Côté innovations et sécurité, le dispositif Parafe (Passage automatisé rapide aux frontières extérieures) répond à toutes les attentes. Les bornes biométriques permettent un contrôle d’émigration rapide (quelques secondes), sécurisé et fluide. La modernisation de la vidéosurveillance est en cours d’achèvement. Près de 200 caméras haute définition, permettant pour certaines d’entre elles une surveillance par intelligence artificielle, sont une aide précieuse à la décision. “Ce système est une première en France”, a souligné le dirigeant.



Des investissements pour répondre à l’augmentation



En 2026, selon les projections, onze destinations seront desservies par neuf compagnies qui assureront 84 vols par semaine. En outre, des nouveautés, ajustements et renforcements de lignes sont planifiés (voir encadré).



Pour répondre à la croissance du trafic et de la fréquentation, “à l’orée de la future concession que l’on espère tous”, souligne au passage Gwenvaël Hardy-Ronsin, le montant des investissements à venir est de 2 milliards. À propos de cette future concession, le directeur rappelle que la phase de préqualification a été lancée. Certains candidats se sont faits connaître, mais la phase suivante, celle de la consultation, n’a toujours pas été rendue publique. “Cela devrait durer encore 18 à 24 mois. Nous serons donc encore là fin 2027.” D’où la projection des investissements pour l’entreprise sur 2026 voire 2027.



Présenté début 2025 comme l’un des trois projets structurants, le chantier de modernisation de la salle d’embarquement domestique est désormais engagé depuis le mois de juin. Il se poursuivra en 2026. Deux nouveaux taxiways vont voir le jour. Pour l’instant seul un relie la piste à l’aire sud et à la zone miliaire. Prochainement les deux nouvelles voies permettront un second accès à la piste pour fluidifier le trafic et permettre la libération d’espace pour augmenter la capacité de stationnement.



Côté piste, ADT dit poursuivre ses opérations de Gros entretien rénovation (GER) sur les infrastructures aéronautiques et planifie de renforcer la sécurité opérationnelle en modernisant l’éclairage et le balisage. La société engagera par ailleurs, dans le cadre de sa démarche RSE, la mise en place du tri sur la plateforme. Malgré l’échéance prochaine de la concession, ADT poursuit ses missions, à savoir “garantir la continuité des opérations et anticiper les besoins futurs, moderniser les infrastructures, renforcer la qualité du service et accélérer la transition écologique”, a insisté le dirigeant de la société gestionnaire de Tahiti-Faa’a, mardi.

Un nouveau vol vers Bangkok dès le 11 décembre



La compagnie Aircalin ouvre une route (Papeete-Bangkok), des ajustements sont prévus par ailleurs et enfin, pour la saison estivale, le programme de vols s’adaptera pour répondre à la demande croissante des voyageurs et leur offrir plus de flexibilité.



Pour l’Asie, une nouvelle ligne directe vers Bangkok via Nouméa ouvre le 11 décembre. Elle sera opérée tous les jeudis par la compagnie Aircalin. Tokyo restera accessible deux fois par semaine jusqu’au 14 juin prochain. Ensuite, la ligne réouvrira partiellement le 6 octobre 2026 (un vol par semaine).



Vers l’Europe, Air Tahiti Nui et Air France, sur le Papeete-Paris via Los Angeles, proposeront jusqu’à sept vols hebdomadaires.



Pour l’Amérique du Nord, Air Tahiti Nui opèrera quatre à cinq vols hebdomadaires vers Los Angeles dès mai 2026, United Airlines renforcera le Papeete/San Francisco jusqu’à sept vols par semaine en juin et Hawaiian Airlines ouvrira un nouveau vol entre Papeete et Honolulu le mardi.



Dans le Pacifique, Air Tahiti Nui ajustera ses vols Papeete-Auckland avec deux à trois vols hebdomadaires selon la saison, Air New Zealand passera à quatre vols hebdomadaires en haute saison.

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 9 Décembre 2025 à 16:19




