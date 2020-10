Une mobilisation tout en rose

Nuku Hiva, le 14 octobre 2020 - Comme chaque année la subdivision de la Santé des îles Marquises se mobilise pour le dépistage précoce du cancer du sein à l'occasion d'octobre rose.



Tout au long du mois d’octobre la cellule de promotion de la santé de l’archipel organise des actions de sensibilisations et d’informations. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire actuelle, les rencontres évènementielles ont été annulées cette année, mais il a cependant été demandé à tous les services administratifs ainsi qu’aux intervenants du secteur privé de participer pour soutenir la campagne de prévention ; notamment en décorant les lieux de travail avec des touches de rose, ou de se vêtir le plus souvent possible en rose pendant tout le mois d’octobre.



Du côté de l’hôpital de Nuku Hiva, le mois d’octobre est l’occasion de faire le point sur le mammographe installé depuis un peu plus de deux ans au sein de l’unité de santé marquisienne.

"Depuis juin 2018, date à laquelle nous avons obtenu l’appareil pour effectuer les mammographies, explique Murielle Arondeau directrice de l’hôpital de Nuku Hiva, nous avons organisé, à peu près tous les deux mois, des sessions avec un radiologue de Tahiti qui vient spécifiquement sur notre site pour faire ces mammographies. En tout, 300 mammographies ont été effectuées entre 2018 et 2019. Il est évident, en revanche, que depuis le début de l’année 2020, nous n’avons pas pu avoir de radiologue sur notre site, notamment pour des raisons de confinement. C’est seulement la semaine dernière que nous avons pu reprendre l’activité de mammographie avec la venue d’une radiologue de Papeete."



Le déplacement de ce médecin spécialisé était particulièrement attendu, puisque 57 femmes sont venues se faire dépister en l’espace de quatre jours. Il s’agit majoritairement des femmes du nord de l’archipel. "Les mammographies que nous avons effectuées depuis 2018, précise Murielle Arondeau, ont surtout été faites sur des femmes de 50 à 70 ans issues des îles du nord : Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka. En effet, c’est un peu plus compliqué pour les femmes du sud de l’archipel dans la mesure où même si la mammographie est gratuite à partir de 50 ans, le coût du billet d’avion, lui, n’est pas pris en charge. Cela dit, nous avons quand même eu pas mal de femmes de Hiva Oa qui sont venues faire des mammographies."



Désormais, tous les deux mois, un radiologue de Tahiti devrait de nouveau venir en mission à l’hôpital de Taiohae pour y effectuer les dépistages du cancer du sein.