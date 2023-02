Une mission sénatoriale sur l'intercommunalité en Polynésie

Tahiti le 10 février 2023 – Des parlementaires de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation seront au fenua du 16 au 25 février pour une mission consacrée à l’intercommunalités en Polynésie.



Françoise Gatel présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sera en Polynésie du 16 au 25 février à la tête d’une mission sénatoriale composée d’Agnès Canayer, de Mathieu Darnaud, de Mayeul Placès et de Jean-Michel Houllegatte. La délégation du Palais du Luxembourg étudiera la question de “l’intercommunalités en Polynésie”. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a vu le jour en 2009. L’instance parlementaire a la charge d’informer les sénateurs sur “l’état de la décentralisation et sur toute question relative aux collectivités territoriales”.



Une rencontre avec le haut-commissaire Éric Spitz est prévue dès le lendemain de l’arrivée de la mission sénatoriale, vendredi 17 lors d’un petit déjeuner. Une réunion avec les tāvana du Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) est programmée dans la foulée. En début d’après-midi, le même jour, les sénateurs ont prévu de s’entretenir avec le président Édouard Fritch, puis avec le président de la cour d’appel et le procureur de la République.



Après une journée de samedi dédiée à une “visite touristique” de l’île de Moorea, la mission sénatoriale est attendue dimanche 19 à Teva i Uta où un accueil “cérémoniel du tapa” est prévue à son attention. La délégation doit ensuite rencontrer les élus de la communauté de communes de Tereheamanu à Taravao. Un entretien avec son président Tearii Alpha et son bureau est également prévu. La délégation profitera d’être sur place pour se rendre à la marina de Te’ahupo’o, puis au fenua ‘aihere où un arrêt est prévu sur le spot de la fameuse vague de Havae où doivent se dérouler les épreuves de surf des jeux olympiques 2024.



Visite aux Raromatai



Dès lundi, la délégation est attendue à Ra’iatea. Sur place une visite de l’entreprise Amiot est programmée à Mirimiri pour la présenter aux sénateurs le projet de la filière aquacole d’holothuries. Cette visite sera suivie d’une réunion avec la communauté de communes Hava’i à Tumaraa. Le programme de la journée prévoit aussi une réunion avec Matahi Brotherson et les élus du conseil municipal de Uturoa. Une rencontre avec Thomas Moutame et les élus du conseil municipal de Taputapuātea est prévue dans la foulée, avant une visite du site classée Unesco du marae Taputapuātea.



De retour à Tahiti, mardi 21, la délégation sénatoriale consacre sa matinée à des entretiens les groupes politiques de l’assemblée de la Polynésie, avant de se rendre à la présidence pour un déjeuner de travail avec le président du Pays et le conseil des ministres. Dans l’après-midi les missionnaires ont prévu de s’entretenir avec le président du Centre de formation et de gestion (CGF), René Temeharo, et son directeur général des services, Heiarii Bonno.



Visite à Hiva Oa



Le lendemain, mercredi 22, une réunion de travail est prévue avec le haut-commissaire Éric Spitz. Les sénateurs doivent ensuite rencontrer les élus de l’intercommunalité des Tuamotu puis ceux des Australes avant un déjeuner prévu avec le président de l’assemblée Gaston Tang Song. La mission parlementaire Françoise Gatel a prévu un déplacement d’animer son périple polynésien par un bref déplacement aux îles Marquises, où elle est attendue à Hiva Oa jeudi 23 février. Dernier séjour de Jacques Brel et de Paul Gauguin où l’aréopage a programmé une réunion de travail avec les élus du conseil municipal de l’île avant une réunion avec ceux de la communauté de communes des îles Marquises.



Dès leur retour des Marquises, vendredi matin, les sénateurs ont prévu de se rendre à la chambre territoriale des comptes à Papeete. Le lendemain, samedi 25 février, pour terminer cette mission parlementaire d’une semaine et demie, la délégation sénatoriale doit s’entretenir avec les agents publics et les fonctionnaires d’État. Un diner sera organisé le samedi soir à la présidence en l’honneur de la mission sénatoriale avant son retour pour l’Hexagone.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 11 Février 2023 à 10:00 | Lu 140 fois