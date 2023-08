Une ministre allemande annule son voyage en Indo-Pacifique pour cause de panne d'avion

Berlin, Allemagne | AFP | mardi 14/08/2023 - La cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a dû annuler mardi une visite en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison d'un problème technique à répétition de l'avion gouvernemental qui l'emmenait vers ces pays.



"Nous avons tout essayé, mais malheureusement, il n'est pas possible au niveau logistique d'effectuer mon voyage en Indo-Pacifique avec un avion défectueux", a expliqué la ministre sur la plateforme X (ex-twitter).



"C'est très agaçant", a-t-elle ajouté.



Le ministère néo-zélandais des affaires étrangères a déclaré avoir été informé de l'annulation du voyage.



"Nous espérons que les ministres auront l'occasion de se rencontrer à l'avenir", a déclaré un porte-parole du ministère.



Annalena Baerbock, une ministre écologiste du gouvernement d'Olaf Scholz, avait quitté l'Allemagne dimanche pour un voyage de plusieurs jours qui devait la conduire en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Îles Fidji.



Mais après avoir fait le plein à Abou Dhabi, l'avion a subi une panne et le pilote a dû rebrousser chemin vers l'émirat où l'équipe technique a tenté de régler le problème.



Après un test, l'avion long-courrier de type Airbus A340, semblait être de nouveau opérationnel. Il a donc de nouveau décollé, mais le problème, dont l'origine reste inconnue, est réapparu et l'appareil a dû retourner une nouvelle fois à Abou Dhabi.



"L'avion a dû y retourner pour des raisons de sécurité", a précisé l'Armée de l'air allemande sur X.



Les avions officiels allemands ont rencontré de nombreux problèmes techniques ces dernières années, affectant aussi l'ancienne chancelière Angela Merkel, qui avait notamment été contrainte de reporter son voyage à un sommet du G20 en 2018.



En mai, lors de son voyage dans le Golfe, Mme Baerbock a également dû prolonger d'une journée une visite au Qatar car son avion n'avait pas pu repartir comme prévu en raison d'un pneu crevé.

