Une messe pour la reine

De multiples cérémonies ont été organisées, dans le monde en hommage à la reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. La cérémonie de funérailles officielle s'est déroulée à l'abbaye de Westminster de Londres, un endroit symbolique pour la monarque puisqu'il s'agit du lieu où elle fut couronnée en 1953. C'est dans ce contexte que, quelques heures avant l'ouverture de cette cérémonie officielle, un office solennel en l'honneur de la défunte souveraine a été célébré à la cathédrale de Papeete par l'archevêque monseigneur Jean-Pierre Cottenceau. Dans un communiqué, le Pays explique avoir voulu rendre hommage à cette reine qui a dépassé les frontières et qui a également touché le cœur des Polynésiens lors de son passage au fenua en 2002, il y a 20 ans de cela. Une photographie de la souveraine, prise lors de son escale à Tahiti, ornée d'une couronne de fleurs blanches, a été exposée pendant la messe dimanche soir à Papeete. Pour l'occasion, le président Édouard Fritch et le ministre René Temeharo étaient présents pour honorer la mémoire de la reine. Le décès de la reine Élisabeth a fortement impacté les pays du Pacifique, puisque la moitié des États membres du Forum des îles du Pacifique appartient encore au Commonwealth et qui reconnaissait donc la souveraine comme cheffe d'État.