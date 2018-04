Une matinée portes ouvertes pour découvrir le Cours Bufflier

PAPEETE, 29 avril 2018 - Le Cours Bufflier organise une matinée portes-ouvertes samedi 5 mai, pour présenter son bouquet de formations qualifiantes et les nouveautés de la prochaine rentrée.



Cette matinée portes ouvertes vise à permettre à l’Ecole supérieure Cours Bufflier (ESCB) de présenter les différentes formations proposées sur place. De 8 heures à midi, samedi 5 mai, des informations sur chaque formation seront disponibles auprès d’un formateur référent. Des étudiants actuellement en formation au Cours Bufflier de même que des diplômés de l’ESCB, aujourd’hgui intégrés le monde du travail, pourront également faire part de leur expérience.



Entre présentations et témoignage, l’équipe de l’ESCB sera ravie de pouvoir renseigner et guider toutes les personnes qui s’interrogent sur leur reprise ou poursuite d’étude après le bac.



Le cours Bufflier qui existe depuis 47 ans a déménagé depuis 2 ans dans des locaux tout neufs, en plein centre-ville, non loin du marché de Papeete.

Après avoir fait évoluer l’ensemble de ses formations, notamment en proposant l’alternance dans toutes les formations post-bac proposées par l’école, l’ESCB poursuit son évolution et souhaite dispenser une offre de formations adaptée à la demande des jeunes en termes en vue d’une insertion professionnelle réussie.



A la rentrée prochaine, une nouvelle classe va voir le jour au Cours Bufflier : une classe préparatoire au concours d'entrée à Sciences Po. Il s’agira de proposer à un groupe de 12 personnes maximum de se préparer au concours de mai 2019 afin de se donner un maximum de chances de réussite à ce concours assez élitiste.



De plus, fort du succès des années passées, l’ESCB continue de proposer les BTS Comptabilité et gestion, et Assistant de Manager (nouvellement appelé BTS SAM – Support à l’action managériale) en alternance, et donc toujours possible en contrat d’apprentissage (convention individuelle du SEFI).



LE BTS NRC (appelé désormais BTS NDRC – Négociation et digitalisation de la relation client) sera également proposé.



Enfin, depuis 4 ans désormais, le Cours Bufflier propose des formations professionnelles continues pour les salariés du fenua, en partenariat avec le Fonds Paritaire de Gestion.