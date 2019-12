Une matinée para va’a pour les vahine

TAHITI, le 10 décembre 2019 - La fédération polynésienne de sports adaptés et handisport organise ce jeudi 12 décembre une matinée « Para va’a Vahine » qui aura lieu au fare va’a de Faa’a, de 8h30 à 11h30.



Suite au succès de la première édition, cet événement festif, organisé en partenariat avec la commune de Faa'a, a pour but de rendre accessible la pirogue à toutes femmes, jeunes comme adultes, en situation de handicap. Des pirogues mixtes seront constituées avec les rameuses de différentes associations et les rameuses en situation de handicap.



Un format "ballade" permettra aux femmes en situation de handicap d’être initiées, d’établir un premier contact avec le va’a. Dans la deuxième partie de la matinée, une course sera proposée en toute convivialité. La remise d'une attestation de participation clôturera la matinée.



Cet événement est également un moyen pour la fédération de détecter d’éventuelles rameuses susceptibles de pouvoir pratiquer le va’a à travers l’encadrement de la FPSAH.