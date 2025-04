Une marina pour remplacer le quai de Taiohae

Nuku Hiva, le 24 avril 2025 – Le quai de Taiohae joue un rôle crucial dans l'économie locale en accueillant une diversité d'usagers : pêcheurs, plaisanciers, yachtmen, touristes, et passagers de la navette Kaoha Tini qui relie les trois îles du nord des Marquises. Ce quai est cependant trop petit, vétuste et mal abrité. La municipalité de Nuku Hiva envisage de le remplacer par une marina avec le concours financier du Pays.





Le quai de Taiohae est bien plus qu'une simple infrastructure portuaire. Il est le cœur battant de l'activité économique de Nuku Hiva. Les pêcheurs y débarquent quotidiennement leur butin, assurant ainsi l'approvisionnement en poisson des habitants, des établissement scolaires, des hôtels et autres pensions de famille. Les plaisanciers et surtout les yachtmen y trouvent un point d'ancrage essentiel pour leur première escale au Fenua après trois semaines de mer depuis le canal de Panama. Les habitants et les touristes séjournant dans les trois îles du nord de l’archipel y débarquent via la navette de la Codim le Kaoha Tini, enfin les croisiéristes des paquebots, accèdent à l'île via ce point d'entrée.



Ainsi, il est aisé de comprendre que le “petit quai”, comme l’appellent les habitants, est un point névralgique de Nuku Hiva et que son rôle est crucial dans le développement du tourisme local.



Un quai qui montre ses limites



Malgré son importance, le quai de Taiohae montre des signes de vieillissement et d'usure. Les infrastructures actuelles ne sont plus adaptées à l'augmentation du trafic et aux exigences modernes de sécurité. Les pêcheurs rencontrent des difficultés pour débarquer leurs prises en toute sureté, tandis que les plaisanciers et yachtmen doivent souvent faire face à des conditions d'amarrage et de débarquement précaires. Les touristes, quant à eux, méritent un accueil à la hauteur de la réputation des Marquises, ce qui n'est pas toujours possible avec les installations actuelles, d’autant que les conditions météorologiques parfois difficiles de l’archipel peuvent rendre les opérations de débarquement et d'amarrage dangereuses comme l’indique le maire de Nuku Hiva Benoit Kautai : “Le quai a plus de 50 ans et évidemment il n’est plus adapté à l’activité d’aujourd’hui. Il n’y a aucune sécurité, nous avons d’ailleurs dû en condamner une partie car il y a un risque d’effondrement. On ne peut plus continuer comme ça. La semaine dernière le tender d’un paquebot de croisière n’a pas réussi à accoster en raison de la houle et d’une hauteur d’eau insuffisante à marée basse. Il a fini échoué sur la plage. Heureusement il n’y a pas eu de gros dégâts mais on ne peut pas attendre qu’il y ait un incident plus grave.”



Problème de sécurité



Ainsi, le conseil municipal de la capitale administrative des Marquises à récemment interpellé le gouvernement pour obtenir le financement d’une rénovation et un agrandissement du quai afin à garantir des conditions de sécurité optimales pour tous les utilisateurs, qu'ils soient locaux ou visiteurs.



“De ce fait un projet de marina est actuellement à l’étude et le Pays devrait le financer”, a expliqué Benoit Kautai. “Il est question d’une marina qui pourra accueillir une trentaine de voiliers, nous souhaitons qu’il y ait une zone précise pour le bateau de la Codim, une autre zone réservée pour le débarquement des touristes et croisiéristes, et enfin une large partie devra être aménagée pour le débarquement de nos pêcheurs.”



Si le projet est bien à l’étude, les autorités de l’île espèrent qu’il ne tardera pas à se concrétiser.