Une marche à Papeete pour dire "non à la violence"

PAPEETE, le 24 août 2019 - Une centaine de fidèles des églises adventistes de Tipaerui, Fataua et Titioro ont marché samedi dans les rues de Papeete pour dire "non à la violence". "Il est important d'en parler le plus tôt possible et il faut bien évidemment sensibiliser notre jeunesse à ce fléau", insiste Sylvie Falchetto, responsable du ministère des femmes adventistes de Polynésie française.



"Aimons notre famille", "aimons nos enfants", "aimons notre prochain" voici les quelques messages affichés sur les pancartes samedi par les fidèles des églises adventistes de Tipaerui, Fataua et Titioro. Ces derniers ont en effet organisé une marche dans les rues de Papeete pour "dire non à la violence." "On parle évidemment de violence physique, verbale, psychologique, sexuelle mais aussi théologique. C'est à dire qu'il y a des personnes qui utilisent les versets de la Bible pour contrôler, manipuler les personnes de leur entourage", explique Syvlie Falchetto, responsable du ministère des femmes adventistes de Polynésie française.



Au fenua en 2018, 2 564 atteintes volontaires à l'intégrité physique ont été constatés par la gendarmerie. Et 294 faits de violences sexuelles ont été constatés par les forces de l'ordre. Soit le total le plus élevé sur les cinq dernières années. "Il est important d'en parler le plus tôt possible et il faut bien évidemment sensibiliser la jeunesse à ce fléau. Il faut en parler dans les familles et organiser des activités pour renforcer les liens d'amour", insiste Sylvie Falchetto.