«Une maison de l’habitat » annoncée en 2015, puis un « point info logement » en 2017...

"la décision de se doter d'un schéma directeur de logement n'est intervenue que tardivement".

"2017, le Pays a décidé de changer de cap, en substituant au projet de schéma directeur du logement, un 'plan 3000 logements'."

Quelques mois après, le Pays a décidé de lancer, à nouveau, un projet de schéma directeur, élargi cette fois, à l'habitat"

« que les Polynésiens attendent depuis au bas mot 30 ans »

« point info logement ». « Fin 2018, cette ambition affichée n'a pas encore connu de développements »,

> Lire Logements sociaux : la CTC dénonce l'absence de « vision d’ensemble» du Pays La CTC constate dans son rapport sur le logement social queEn 2015, le Pays a demandé à un cabinet d'écrire un rapport. Finalement enCe plan a été conçu avec la nouvelle délégation à l'habitat et à la ville. ". Une étude, confiée à des consultants, est aujourd’hui programmée avec l'appui technique et financier de la Caisse des dépôts et consignations. Le document final est espéré par la collectivité d'ici fin 2019, pour couvrir, cette fois, la période, 2020-2030.La CTC revient ensuite sur une annonce au cours des assises de l’habitat en novembre 2015. Le Pays a affirmé son intention de créer dès 2016 un guichet unique, pour faciliter les démarches d'accès au logement social. Cette maison de l'habitat n’a pas vu le jour, ni en 2015, ni en 2016, avant d'être abandonnée en tant que telle. Depuis fin 2017, un nouveau projet a été annoncé, pour prendre la forme d'un point d’informationrelève la CTC dans son rapport.