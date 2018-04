Une licence pro E-commerce et marketing numérique à l'université

PUNAAUIA, le 16 avril 2018. L'université ouvre à la prochaine rentrée une licence pro E-commerce et marketing numérique.



Le service de la formation continue de l'Université de Polynésie française propose à partir de la prochaine rentrée une nouvelle licence professionnelle en partenariat avec l'Université de Bordeaux, l'IUT de Bordeaux et le Sefi, dès la prochaine rentrée universitaire en septembre prochain.



L’objectif de la licence professionnelle E-commerce et marketing numérique est de former des professionnels capables de mettre en place et de suivre la faisabilité d’un projet e-business.



Cette formation, très opérationnelle, répond aux besoins de nouvelles compétences. Elle est à la croisée du marketing et de la technologie. La complémentarité marketing et gestion de contenus met l’accent sur la nécessité d’optimiser un site et de présenter des contenus attractifs, en adéquation avec les attentes des cibles visées. La formation privilégie l’autonomie, l’initiative et l’acquisition de comportements professionnels afin de faciliter l’insertion dans l’entreprise. Elle favorise aussi la création d’entreprise.



Grâce à un enseignement universitaire en partenariat avec les entreprises du secteur, la licence professionnelle E-commerce et marketing numérique forme des cadres intermédiaires capables de gérer tous les projets du e-commerce.

La double compétence marketing et TIC est recherchée par tous types de structures (PME-PMI, administrations, associations…), dans tous secteurs d’activité (industrie, commerce, communication…).



La licence pro E-commerce et marketing numérique forme aux métiers du web (responsable E-marketing, chef de projet web, consultant webmarketing, trafic manager, community manager, chargé de référencement, animateur web, brand manager, chargé d’e-réputation, content manager, E-commerçant, responsable de la promotion des ventes e-commerce et chef de projet communication digitale, chargé de publicité web).



La licence professionnelle (1 an) est ouverte à tous les titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 orienté commerce ou informatique.

Le programme comprend : 441 heures de cours et 150 heures de projet tuteuré, encadré par un enseignant ou un professionnel du web.

Les candidats peuvent s’inscrire en formation initiale, avec un statut étudiant. Ils réaliseront alors, pendant l’année, un stage de 12 semaines en entreprise.

Mais l’inscription en formation continue est également possible avec un statut salarié. Avec un contrat d’apprentissage de 12 mois validé par le SEFI et l’entreprise d’accueil, l’apprenti est rémunéré à 70 % du SMIG (sous réserve de validation par le SEFI, conditions à respecter).

Dans tous les cas, l’année universitaire se déroule en alternance de trois semaines d’activité en entreprise pour une semaine en cours à l’UPF.



Contenu pédagogique :

Dès la rentrée, les étudiants et apprentis démarrent la formation avec un mois de cours intensifs pour les modules de remise à niveau (marketing et infographie) et pour les premières matières professionnelles : webmarketing opérationnel pour découvrir les bases du référencement naturel et payant, les fondamentaux du community management ou encore les stratégies internet pour appréhender les nouveaux « business model ».

Suivent des modules indispensables au métier de gestionnaire de projet E-commerce comme la logistique, le management, l’informatique, l’anglais, le contrôle de gestion ou encore le droit des nouvelles technologies.

Puis lors du 2ème semestre, les étudiants approfondissent leurs connaissances avec le webmarketing stratégique, le storytelling, la gestion de la relation client, le marketing automation, les techniques d’écriture ou encore la gestion de bases de données.

L’année universitaire se terminera alors avec les soutenances de stage prévues en juin 2019.