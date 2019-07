Une journée de mer à la flottille administrative coûte 12 millions

PAPEETE, 3 juillet 2019 - Dans le rapport d'observations définitives sur le transport maritime interinsulaire, que révèle Tahiti Infos mercredi, la chambre territoriale des comptes s'intéresse au coût d'une journée de navigation pour les navires de la flottille administrative : 12 millions de Fcfp.



La chambre territoriale des comptes consacre une partie de son rapport d'observations définitives sur le transport maritime interinsulaire au cas de la flottille administrative. Le coût moyen annuel de cette entité fonctionnelle de la direction de l'Equipement est évalué à 1,6 milliard de Fcfp de 2014 à 2017, dont 1,2 milliard de charges de personnel, 308 millions de charges de fonctionnement (hors ressources humaines) et 76 millions de charge d’investissement.



Sur la même période, les navires ont enregistré une moyenne annuelle de 135 jours en mer. "Par conséquent, considérant que la raison d’être des navires de la flottille administrative est d’être en mer, on peut déduire que le coût moyen d'une journée de navigation de cette entité s’établit à 12 millions de Fcfp, toutes charges comprises", conclut la CTC.



Début 2019, la flottille administrative disposait de six navires, dont un navire désarmé : le navire Tahiti Nui (transport scolaire et convoyage des membres des associations sportives, culturelles ou cultuelles, et accessoirement ravitaillement de produits de première nécessité et matériaux de construction) ; le Tahiti Nui 6 ravitaille les îles de Maupiti, Mopelia et Scilly ; les navires Tahiti Nui 8 et 9 effectuent notamment des missions selon les demandes des sociétés privées pour le transport du matériel de chantier et des matériaux de construction ; le navire Tahiti nui 7, bien que désarmé et en cours de réforme et de vente, occupe 3 membres d’équipage ; et le navire Te Ata o Hiva assure les rotations inter-îles au sud de l’archipel des Marquises (ramassage scolaire, évacuation sanitaires, convoyage des associations). Ces navires n’effectuent qu’entre 3 et 10 rotations par an en moyenne. Les membres d'équipage sont affectés à l'année à un bateau, qu’il navigue ou reste à quai.



Fin 2018, la flottille employait 176 agents pour son fonctionnement global, dont 130 agents plus particulièrement en charge de l’armement de quatre navires ainsi que de la navette Te Ata O Hiva, mise par le Pays à la disposition de la Communauté de Communes des Marquises pour le transport intra insulaire (embarquement, exploitation, maintenance).