Une journée consacrée aux jeunes et au ori Tahiti

PAPEETE, le 07 février 2017 - Plus d'une centaine de jeunes se sont réunis, hier, au gymnase de la Fautaua afin de participer au Challenge ori Tahiti organisé par l'union du sport scolaire polynésien. Cette manifestation "Bien dans mon corps" permet d'initier les adolescents au sport et de les sensibiliser aux questions de l'obésité, de la nutrition, l'alcool et la drogue…



Malgré la pluie torrentielle qui s'abat sur Tahiti depuis lundi, le gymnase de Fautaua n'était qu'éclats de rire et couleurs. Un peu plus d'une centaine d'adolescents s'étaient réunis, hier après-midi, au gymnase de la Fautaua afin de participer au troisième challenge "bien dans mon corps"organisé par l'Union du sport scolaire polynésienne (USSP). L'après-midi était consacré au ori Tahiti. Les collégiens et Lycéens de Tahiti Est et Ouest ont eu l'après-midi pour s'essayer à cet art polynésien, apprendre une chorégraphie et l'interpréter devant le gymnase.



Pā’oti, Fa’arapu, ’Āfata, ’Amaha de 13h30 à 16 h, les adolescents n'ont pas été épargnés. La professeure de danse leur a fait réviser les pas de base du ori Tahiti avant de s'attaquer à l'apprentissage de la chorégraphie. C'est entre éclats de rire, crampes et sueur que les jeunes un peu dissipés au depart ont fini par se prendre au jeux. Filles et Garçons ont joué le jeu, se prétant aux divers exercices que leur imposer leur professeurs.



Leur journée a également été ponctuée de pauses où ils ont pu s'informer auprès d'ateliers qui leur étaient destinés. Contraception, alimentation, stupéfiants, alcool, dépression, suicide, harcèlement, tous les sujets ont pu être abordés par un représentant de la gendarmerie, des membres de l'association SOS suicide, la Fédération Polynésienne de Protection Civile (FPPC), Fare Tama Hau et d'autres intervenants volontaires.



"L'objectif est de faire venir à l'association sportive des élèves qui n'ont pas l'habitude de venir aux Associations Sportives, qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. Cette année nous avons organisé quatre challenges sportifs gratuits, ouverts à tous les élèves des lycées et collèges. Cette journée est consacrée au ori Tahiti. L'objectif est pour l'ensemble des élèves présents de pouvoir en deux heures apprendre et réaliser une chorégraphie mixte et passer un bon moment de loisir ensemble. Nous avons également mis en place des stands de prévention autour des préoccupations des jeunes et des adolescents", explique Laurent Thouvenin, professeur d'EPS et organisateur de l'évènement.



Il s'est dit "agréablement surpris par le nombre de participants compte tenu de la météo et du fait que nous avons dû changer de localisation à la dernière minute. L'évènement devait se tenir pointe vénus, nous avons du nous délocaliser au gymnase de la Fautaua à cause de la pluie. Les jeunes ont répondu à l'appel malgré tout. C'est bien", at-il indiqué satisfait.



Les élèves sont sollicités dans les établissements par les professeurs d'EPS. La première manifestation s'est tenue au mois d'octobre 2017, c'était une randonnée dans la vallée de la Papeno'o. La seconde était un challenge crossfitt fitness qui a eu lieu courant janvier aux jardins de Paofai. Ces challenges sportifs s'inscrivent dans le cadre d'une lutte contre l'obésité, mais aussi pour inciter les jeunes à faire du sport.