Une grande chasse au trésor à la Foire de mai

Papeete, le 2 mai 2018 - La Foire de mai, qui se tient au parc Expo Mamao à Papeete du 4 au 8 mai, est le rendez-vous incontournable de tout Polynésien qui souhaite passer un bon moment tout en faisant de bonnes affaires. Et cette année, grande nouveauté, une chasse au trésor est organisée au sein même de la foire.

A vos marques, prêts, cherchez !



Partir vers l'inconnu à la Foire de mai pour une chasse au trésor grandeur nature ? Voici le nouveau "défi" que vous lance Aude Pasquier, la directrice de DB Tahiti, la société organisatrice de la foire. "Raihei Dudès est venue me parler de son projet de chasse au trésor et je lui ai dit banco, fais-la à la Foire. C'est une nouvelle animation originale et ludique que nous proposons à nos visiteurs" , explique la directrice.

Et effectivement, le concept de grande chasse au trésor est une nouveauté au fenua. "Je me suis inspirée de ce qui se faisait déjà en métropole, des grandes chasses au trésor sont organisées dans des villes. Une amie de Toulouse m'a parlé de cela et je me suis dit que cela serait une super idée d'en faire une ici, à Tahiti" , précise Raihei Dudès, qui a créé Happy Event Tahiti pour développer son projet.