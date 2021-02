Une formation au leadership pour les associations de quartier de Bora Bora

Qu’est-ce que le leadership ? Quel est son rôle ? Comment devenir un bon leader ? Voici les questions qui ont été posées par l’intervenant. Cette formation au leadership a pour objectif de former les présidents à être crédibles et surtout être un exemple. Le leader s’occupe de son équipe et partage sa vision, c’est aussi un dirigeant qui respecte et valorise les personnes. Le développement et l’estime de soi sont la base de la formation que tous ont reçue pendant huit heures au cours desquelles les questions n'ont pas manqué.



Le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, présent à cette formation, a reconnu avoir beaucoup appris : "J’ai expliqué comment Bora Bora s’est organisée en associations de quartier et que beaucoup de travail a été accompli en moins d’un an. J'avais contacté Hiti Mennesson pour organiser une séance de formation sur le rôle des boot camp qu'il a placée sur le thème du leadership, dont j'appréhende une meilleure signification. J’ai toujours pensé qu’un leader c’est le chef, c’est le meneur mais c’est plus que ça, c’est celui qui doit donner l’exemple, celui qui doit instruire toutes les valeurs d’intégrité, d’altruisme et être là pour les autres. Cela a complètement changé mon approche vis-à-vis de ce rôle et c’est exactement ce que font nos présidents d’association. Hiti est venu nous pousser, nous donner de la force, de l’espoir, et l'envie de se lever ensemble. On a terminé la réunion sur des projets pour mettre à profit le savoir-faire de ce concept et surtout créer un relais permanent de manière à continuer, prolonger et accentuer l’action sur le terrain pour avoir des résultats significatifs."



Une proposition de "leader camp" pour les présidents d’association est en cours de réflexion. Et le maire de Bora Bora songe déjà à ouvrir une antenne du même nom.