Une formation "Choix des possibilités" annoncée pour octobre

PAPEETE, le 22 juin 2018 - Maeva Dolly Tokoragi est de passage en Polynésie. Certifiée "Access consciousness", elle vit à l'année en Australie. Mais elle repassera en septembre et en octobre pour proposer des formations "Fondation" et "Choix des possibilités".



Les formations dispensées par Maeva Dolly Tokoragi permettent " d'accéder à plus de soi", dit-elle. "Elles donnent des outils énergétique pour être bien avec toi-même et bien avec les autres ".



Elle ajoute, " depuis la naissance nous avons un certain nombre de limites comme par exemple, tout ce que nos parents nous ont appris ". L'idée est de prendre du recul "pour être plus actif. Access consciousness rebooste."



Changer "les choses de votre vie"



Access consciousness est une gamme d'outils pratiques pour " changer les choses de votre vie que nous n'avez pas été capable de changer jusqu'à maintenant ". Ces outils ont été mis en place par un Américain, Gary Douglas et sont transmis partout à travers le monde, y compris à Tahiti.



Plusieurs niveaux de formation sont proposés. Tout commence par l'"Access bar", dispensé par plusieurs intervenants locaux. Elle dure une journée. Elle passe par la stimulation de " points énergétiques qui seraient reliés à des domaines précise de la vie ". Cette formation permettrait " la libération des mémoires, des pensées, des émotions, des croyances, des jugements… " L'Access Bar est un prérequis pour pouvoir suivre les formations suivantes.



Deuxième tape : la classe "fondation" dispensée par des facilitateurs certifiés. Cette étape promet aux stagiaires de " fonctionner à partir des questions, des choix, des possibilités et de la contribution ". Elle fournit des outils y compris des processus corporels. Elle dure quatre jours.



Une première sur le territoire



En troisième étape se trouve le Choix des possibilités. Celle-ci sera donnée pour la première fois sur le territoire du 27 au 29 octobre prochain par Maeva Dolly Tokoragi et Simone Milasas, auteure de la joie du business et si les affaires étaient l'aventure de la vie? " Simone va parler de son propre parcours au cours de la formation et nous transmettre des outils. "