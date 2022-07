Une finale Dragon-Pirae pour le titre en Ligue 1

Tahiti, le 10 juillet 2022 - Grâce à sa victoire, samedi, face à Pueu sur le score de 3-0, Pirae a repris la deuxième place de la Ligue 1, derrière le leader, Dragon, victorieux de son côté à Moorea de Tiare Tahiti (7-1). Au classement, deux points séparent l'équipe de Titioro et son rival orange. La 22e et dernière journée, prévue ce 15 juillet, avec le choc Dragon-Pirae, sera donc décisive pour le titre de champion. Un sacre auquel Vénus a dit adieu après son match nul face à Tefana (1-1).



Le suspens pour le titre en Ligue 1 tient encore. À l'issue de la 21e et avant-dernière journée de championnat qui s'est jouée ce week-end, le leader, Dragon et son nouveau dauphin, Pirae, séparés par seulement deux points au classement, peuvent encore tous les deux croire au sacre.



Pour maintenir leur espoir de titre, les orange devaient d'abord l'emporter sur Pueu. Et après avoir ronronné pendant une demi-heure, Alvin Tehau et ses camarades ont ouvert la marque juste avant la pause sur une frappe surpuissante de Sandro Tau (1-0, 38e). En deuxième période, les hommes de Maheanuu Gatien, qui suppléait Heimanu Teuira suspendu pour la rencontre, ont fait le break avant l'heure de jeu grâce à un bel enchainement de Benoit Mathon (2-0, 54e). Pirae, qui n'a jamais été mis en danger par les joueurs de la Presqu'île, a ensuite tranquillement géré sa fin de match avant d'inscrire un troisième but par Ariiura Labaste à la fin du temps réglementaire (3-0, 86e).

Dragon pourra se contenter du nul Quasiment dans le même temps à Moorea, samedi, Dragon se déplaçait au stade de Afareaitu pour y affronter une formation de Tiare Tahiti en roue libre sur cette fin de saison. Avant leur match face au leader, les verts de Maharepa restaient sur trois défaites de suite, dont la dernière en date face à la lanterne rouge, Mataiea. Sur le papier donc, la victoire semblait pratiquement acquise pour l'armada d'Efrain Araneda, orpheline néanmoins de son maitre à jouer, Raimana Li Fung Kuee, parti aux Fidji pour assurer son rôle d'assistant dans le staff des Vahine 'Ura. Une absence pas du tout préjudiciable pour Dragon qui s'est baladé face à Tiare Tahiti. Une victoire acquise sur le score de 7-1, dont un quintuplé pour l'intenable Roonui Tinirauarii qui en est à 37 buts inscrits cette saison.



Mais plus important pour Dragon, cette victoire leur permet de rester en tête, avec encore deux points d'avance sur Pirae. Et hasard du calendrier, Dragon et Pirae s'affronteront le vendredi 15 juillet, à Pater, lors de la 22e et dernière journée de la Ligue 1. La formation de Titioro pourra se contenter du nul pour décrocher le titre de champion et pour les orange la victoire sera obligatoire. Quant à Vénus, le club de Mahina a dit adieu à toutes ses chances de sacre après son match nul, vendredi, face à Tefana (1-1).

Temanava assure son maintien en Ligue 1 Si la course au titre est passionnante, dans le bas du tableau, Temanava a assuré, ce week-end, son maintien en Ligue 1. Grâce à leur victoire face à Mataiea sur le score de 4-1, combinée à la défaite d'Excelsior face à Tamarii Punaruu (2-0), les rouge et noir de Maatea sont assurés de finir au moins à la 10e place de la Ligue 1 cette saison. Sont ainsi relégués en Ligue 2, Excelsior et Mataiea.

Le classement de la Ligue 1 avant la 22e et dernière journée

Points

G

N

P

+/-

1 - Dragon

75

17

3

1

91

2 – Pirae

73

17

2

2

80

3 – Vénus

72

16

3

2

76

4 – Tefana

65

13

5

3

41

5 – Central Sport

53

10

2

9

-3

6 – Tamarii Punaruu

50

9

3

9

-3

7 – Pueu

49

9

1

11

3

8 – Tiare Tahiti

40

6

2

13

-22

9 – Oympic Mahina

40

6

1

14

-50

10 – Temanava

38

6

1

14

-24

11 – Excelsior

31

3

1

17

-69

12 - Mataiea

23

1

0

20

-120



Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 10 Juillet 2022 à 19:12 | Lu 276 fois