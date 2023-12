Une fin d’année très pluvieuse annoncée

Tahiti, le 14 décembre 2023 - Noël et Nouvel an sous la pluie. C’est ce qui attend probablement les Polynésiens en cette fin d’année à en croire la récente publication de Météo France sur son site internet, ce jeudi.



“Une dégradation du temps est attendue sur une partie du territoire pour cette fin d’année 2023”, prévient Météo France. Une publication sur son site internet agrémentée par deux axiomes, “ce que l’on sait” et “ce que l’on ne sait pas”.



Côté certitudes, “une bande particulièrement pluvieuse voire orageuse (appelée ZCPS) est prévue de se mettre en place à partir de la semaine prochaine sur la Société, une grande partie des Tuamotu ainsi qu’aux Gambier. Ce mauvais temps est prévu de persister jusqu’en fin d’année”, explique Météo France. Des nouvelles qui inquiètent alors que le Fenua sort à peine d’un week-end pluvieux pourvoyeur de fortes inondations dans certains quartiers.



“Il faut s’attendre à un temps plus pluvieux que la normale sur cette période, avec par endroits d’importants cumuls de pluie”, poursuit le communiqué. “Un minimum dépressionnaire voire plusieurs pourraient se former, mais à ce jour, le risque de formation cyclonique sur la Polynésie est quasi nul”, conclut Météo France dans le chapitre des certitudes.



Mais Météo France ose aussi aborder le domaine du possible. Du côté de ce que l’organisme ne sait pas encore, “il est encore trop tôt pour donner une prévision exacte sur les journées de Noël et du jour de l’An”, par exemple, histoire de savoir si c’est le barbecue qui sera de sortie ou la cuisine au four. De même, “il est trop tôt pour identifier les zones les plus impactées par d’éventuelles intempéries au sein des archipels concernés”.



Enfin, les Marquises et les Australes devraient rester à l’écart de ce mauvais temps.