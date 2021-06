Une fête et des adieux à l'école Namaha 3 de Bora Bora

Bora Bora, le 26 juin 2021 - L’école élémentaire Namaha 3 à Bora Bora a organisé jeudi sa fête annuelle. L'occasion de célébrer le passage en sixième des élèves de CM2 et de dire au revoir aux enseignants qui quittent l'école en cette fin d'année scolaire.



Une fois n'est pas coutume, la fête de fin d'année de l'école Namaha 3 de Bora Bora s'est déroulée au sein même de l'établissement, alors qu'elle se tient habituellement place Tuvavau. Après le discours de bienvenue de la directrice en faveur des officiels, les représentants de la commune, les membres du conseil d’école et les invités, une cérémonie a été ouverte par l'élève lauréate du concours de Orero de l’île. C’est ensuite avec beaucoup d’émotion que la directrice, Lucile Homan a félicité les quatre enseignants qui quitteront l’établissement en cette fin d'année scolaire. Les 121 élèves de CM2 qui quitteront eux aussi leur école pour le collège, ont été récompensés par un certificat de graduation pour leur passage en 6e.



Les 343 élèves ont présenté un spectacle de chants et danses traditionnels qui ont ravi les invités. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enseignants ont pu s’exprimer avec leurs élèves en mettant en avant la culture et la déclamation de textes écrits par les sages de la Perle du Pacifique. Restrictions sanitaires oblige, les parents ne pouvaient pas assister à l'événement. Cependant il a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux afin de permettre au plus grand nombre de profiter des prestations.



Lucile Holman, la directrice de l’école ne cachait pas son enthousiasme quant à la réussite de cette journée : “Je suis très heureuse de cet évènement que nous avons mis on place, de voir nos élèves heureux danser sur des chants de nos écrivains. Je suis aussi émue comme chaque année, de devoir laisser partir mes élèves de CM2 qui passent en classe de 6e dans notre collège. Un pincement au cœur aussi pour quelques-uns de mes professeurs qui nous quittent après quatre ans de service auprès de nos enfants. En cette situation sanitaire, nous n’avons pas voulu accueillir les parents, c’est la raison pour laquelle nous avons fait appel à Radio Bora Bora pour diffuser le spectacle et permettre aux parents de suivre d'où ils sont. Les invités étaient tous heureux et émus de voir l’efficacité des élèves dans leurs prestations.”