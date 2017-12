Une fenêtre d'hélicoptère américain tombe sur une école japonaise

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 12/12/2017 - Une fenêtre d'hélicoptère militaire américain est tombée mercredi sur le terrain de sport d'une école au Japon, ont annoncé les Marines en s'excusant pour cet incident qu'ils ont qualifié de "regrettable" et risquant d'alimenter l'opposition à leur présence dans l'archipel.



"Des élèves étaient en cours de sport sur le terrain quand l'accident est arrivé, mais aucun n'a été blessé sérieusement", a déclaré à l'AFP un officier de police à Okinawa, île japonaise du Pacifique où l'incident s'est déroulé dans la matinée.

La vitre qui s'est écrasée au sol mesurait environ 90 centimètres de longueur et autant en largeur, a précisé le policier.

"Des enfants auraient pu mourir si c'était tombé au mauvais endroit sur le terrain" s'est indignée la mère d'un des enfants qui faisaient du sport à ce moment là, interrogée devant l'école par la chaîne privée TBS.

L'armée américaine a assuré prendre la situation "extrêmement au sérieux" et a ouvert une enquête.

"C'est un incident regrettable et nous présentons nos excuses pour l'anxiété qu'il a pu causer aux habitants", a ajouté l'armée américaine dans un communiqué.

Cet incident survient deux mois après qu'un hélicoptère militaire américain a pris feu à l'atterrissage dans un champ désert d'Okinawa, sans faire de blessé.

"Ce type d'incident inquiète non seulement les gens de l'école mais tous les habitants d'Okinawa et ne devrait jamais se produire", a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga.

Quelque 47.000 soldats américains sont basés au Japon, dont plus de la moitié dans le petit archipel d'Okinawa, où leur présence est souvent mal vécue par les habitants.

La base aérienne américaine de Futenma, près de laquelle s'est produit l'incident de mercredi, est particulièrement contestée au Japon. Ses riverains réclament depuis des années sa fermeture, invoquant la pollution sonore et des problèmes de sécurité.