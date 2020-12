Une femme tuée par un requin sur l'île de Saint-Martin

Marigot, France | AFP | vendredi 10/12/2020 - Une femme âgée de 39 ans est décédée des suites de ses blessures jeudi après avoir été attaquée par un requin sur l'île de Saint-Martin, dans les Antilles, a appris l'AFP vendredi auprès de la préfecture et de la gendarmerie.



La préfecture a aussitôt interdit la baignade et les loisirs nautiques nécessitant une mise à l'eau (surf, kitesurf, planche à voile, ski, jet ski) sur l'ensemble des plages du territoire pour 48 heures. La plaisance reste toutefois autorisée.



La jeune femme, qui passait une année sabbatique sur l'île, nageait à 150 mètres du bord de la grande plage de la Baie Orientale, sur la côte atlantique de l’île, un secteur hautement touristique, quand "elle s’est mise à crier", a indiqué Mikael Doré, le secrétaire général de la préfecture.



"L'une des personnes venue pour tenter de la secourir a vu un requin à proximité", a-t-il ajouté.



Elle était partie se baigner avec une amie, qui est sortie de l'eau avant elle et a entendu ses cris venant du large.



Alertés, deux personnes, dont un moniteur de kitesurf, sont partis à bord d'une embarcation pour tenter de la secourir, en vain.



Les secours ont avisé la gendarmerie vers 14H30 (19H30 heure de Paris).



Le bateau envoyé a retrouvé le corps flottant de la femme inconsciente, la jambe arrachée et perdant beaucoup de sang, a précisé la gendarmerie. Prise en charge elle a finalement succombé à ses blessures.



Un requin tigre s'était échoué dimanche sur une autre plage de Saint-Martin, générant de l'inquiétude.



Les attaques de requins sont plutôt rares à Saint-Martin, contrairement à la Réunion où elles sont monnaie courante, selon la brigade de gendarmerie d'Espérance, chargée de l'enquête.



La dernière attaque recensée sur l'île remonte à 1995.