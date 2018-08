Une femme disparue en mer à Rikitea (MàJ)

PAPEETE, le 13 août 2018 - Une quadragénaire est portée disparue aux Gambier depuis dimanche soir, après être partie en bonitier pour rejoindre Rikitea.



Peu avant midi le Centre de coordination du sauvetage aéromaritime (JRCC) de Papeete a dépêché un avion de recherches Gardian. L'aéronef est attendu sur zone en début d'après-midi.



La femme a été portée disparue au large de Rikitea, dans les Gambier, après avoir quitté son motu en bonitier,dimanche après-midi. Sans nouvelle de son épouse, et voyant les mauvaises conditions météorologiques, le mari a lancé les recherches en mer dimanche, en fin d'après-midi. Ce lundi matin, la quadragénaire n'avait toujours pas été retrouvée.



Le JRCC a été prévenu de la disparition en mer de la femme, lundi matin. Contrairement à une information erronée obtenue auprès du maire maire de Rikitea, et relayée par erreur sur notre site lundi matin, la quadragénaire n'a toujours pas été retrouvée et son bonitier n'est pas en cours de remorquage.