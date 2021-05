Une femme de 62 ans condamnée pour avoir poignardé son conjoint

La vie commune du couple, qui est désormais séparé, et leurs incessantes disputes émaillées d'insultes et de violences ont donc longuement occupé le tribunal correctionnel mercredi. Jurant "devant Dieu" qu'elle ne buvait plus une seule goutte d'alcool, la prévenue a expliqué qu'elle se sentait très mal depuis ce jour de mai. Elle a par ailleurs affirmé que son ex-conjoint la frappait "trois à quatre fois par mois". Malgré son fort taux d'alcool au moment des faits, le président du tribunal a relevé lors de l'audience que l'expert psychologue qui s'était entretenue avec la vieille dame avait écarté toute dépendance alcoolique en retenant plutôt une "consommation abusive".



Si l'avocate de la prévenue avait annoncé lors des débats qu'elle évoquerait la légitime défense, le procureur de la République a "exclu" cette thèse lors de ses réquisitions. "À ce moment-là, elle n'était plus en danger et a commis un acte disproportionné", a -t-il conclu avant de requérir trois ans de prison dont deux avec sursis. Après en avoir délibéré, le tribunal s'est montré plus clément que le parquet en condamnant la sexagénaire à trois ans de prison intégralement assortis du sursis.