Une femme dans le coma après avoir été battue par son conjoint

Tahiti, le 17 juillet 2023 – Un homme de 39 ans a été mis en examen lundi et écroué pour de lourdes violences commises sur sa femme, le 14 juillet à Raiatea. Hospitalisée au Taaone, la victime est entre la vie et la mort.



Nouveau drame lié à des violences conjugales. Une femme de 44 ans a été violemment battue par son compagnon de 39 ans, le 14 juillet à Raiatea. La victime, qui avait toutefois réussi à se présenter à la gendarmerie samedi pour porter plainte contre son tane, a finalement été évasanée et admise au Taaone où elle a subi une intervention chirurgicale. Elle est depuis tombée dans le coma avec un pronostic vital engagé.



Au terme de 48 heures de garde à vue, l'auteur des coups – portés à main nue – a été déféré devant le procureur, lundi après-midi, puis présenté devant le juge d'instruction Thierry Fragnoli qui l'a mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. L'individu, qui se trouvait déjà sous le coup d'un contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle, a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire, tel que cela avait été requis par le parquet. Pour les faits de nature criminelle qui lui sont reprochés, l'homme encourt quinze ans de prison.



Rappelons qu'en 2022, 111 femmes ont été tuées sur le territoire national par leur concubin ou ex-concubin.