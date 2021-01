Une femme agressée à la marina de Arue

Tahiti, le 25 janvier 2021 - Un homme sans domicile fixe a agressé une femme qui se rendait sur son lieu de travail à la marina de Arue samedi matin. Ivre, l'individu a accosté la victime et lui a infligé des attouchements. Placé en garde à vue, l'homme a été déféré lundi devant le procureur de la République.



Une femme a été agressée par un homme sans domicile fixe à la marina de Arue, vendredi matin, alors qu'elle se rendait à son travail. En état d'ébriété, l'individu l'a abordée et lui a touché la poitrine. Déjà connu de la justice pour des faits similaires, il a ensuite pris la fuite.



Il a finalement été interpellé devant le Carrefour de Arue, quelques heures plus tard, par un militaire de la gendarmerie qui rentrait à son domicile. Placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue, l'individu a été déféré devant le procureur de la République lundi. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel dans un délai de six mois.