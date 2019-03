Une famille endettée? Sa chienne est saisie et vendue sur eBay

Berlin, Allemagne | AFP | lundi 04/03/2019 - Ahlen, ville moyenne allemande, ne plaisante pas avec ses administrés endettés: elle a saisi puis vendu sur internet la chienne d'une famille trop endettée. Et désormais, la mairie est menacée de poursuites.



L'affaire débute en décembre lorsque la mairie d'Ahlen, en Rhénanie du Nord-Westphalie, décide de saisir "Edda", un carlin, en raison des dettes de ses maîtres.

Un employé de la mairie est chargé de mettre en vente sur eBay l'animal qui est acheté 690 euros, une somme reversée à la trésorerie municipale.

Mais la nouvelle propriétaire découvre alors que la chienne, rebaptisée "Wilma", n'est, contrairement à ce qu'affirmait l'annonce, ni vaccinée ni en bonne santé. Elle doit acquitter en tout près de 2.000 euros en frais de vétérinaire.

S'estimant trompée par les "mensonges" de la ville, elle a décidé de porter plainte pour "fraude" contre la mairie, selon l'agence DPA.

Devant le tollé, le maire de la ville, Alexander Berger, a rejeté lundi la faute sur un "membre de l'administration" de la ville qui aurait eu une "idée de trop". Il s'est dit prêt, dans un message sur le site de la ville, à rendre le chienne à sa famille de départ, à condition que "toutes les parties soient d'accord".

L'affaire a donné lieu à des débats juridiques entre professeurs de droit administratif qui sont finalement tombés d'accord sur un point: l'objet d'une saisie doit faire l'objet d'une enchère publique, et non d'une vente privée en ligne.