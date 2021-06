Une expo hors les murs pour sauver l’océan

de sensibiliser autrement

provoque, touche, émeut, chamboule, révolte, alerte, bouleverse

Il n’y a pas de petits gestes quand on est 275 000 à les faire

l’océan a été à l’origine de toutes les espèces vivantes et a contribué au développement de l’humanité tout autour du globe, en permettant à l’homme de se déplacer et en étant source de nourriture. Nous souhaitons aujourd’hui nous rappeler son rôle essentiel de source de vie et le lien qui nous unis, car cette immensité bleue est aujourd’hui menacée

un regard imaginaire, rassemblant éléments naturels et chimiques, riche d’une vie hors du commun, de toute beauté, un écosystème fragile ; les entrailles de nos océans...

malheureusement sont les premiers impactés de la pollution. Nous polynésiens, vivons de la mer, nous avons besoin d’elle en bonne santé. Et si on continue avec les sacs plastiques et le plastique en général, il va nous rester que cela. Je suis très pessimiste pour notre futur, mais je garde une lueur d’espoir

certains des poissons qu’on peut communément trouver dans nos eaux polynésiennes. Les poissons se croisent et s’entremêlent sur un fond rouge qui rappelle leur vivacité

TAHITI, le 15 juin 2021 -Pour Moea Pereyre, présidente de l’association Tīa'i Fenua (lire aussi son portrait ), qui soutient les actions du collectif Nana sac plastique, l’exposition en cours à la brasserie Hoa est un moyen "". L’art est un levier qui vient soulever des questions, engager des réflexions et, dans l’idéal, concrétiser des changements. L’art "", rappelle la présidente. Pour le collectif : "."L’événement est une plongée de onze jours qui s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des Océan. Winiki Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l’environnement, (Fape - Te Ora naho), rappelle que "".Vingt-et-un artistes locaux aux univers bien différents, participent à cette exposition caritative. Un pourcentage des ventes sera reversée à l’association Tī’a’i Fenua pour lui permettre de poursuivre ses actions de terrain.Moetu par exemple a signé une installation au-dessus d’une table baptisée Te va’a o te tai Nui 1. Elle est "" Vashee a gravé une bouée de pêcheur usagée. Le détournement et la mise en valeur de ce poito "donnent à réfléchir sur l’impact du plastique sur nos océans".Omaira, elle, a réalisé Miti no te tau, en graphite. Il lui a semblé évident de travailler sur la richesse de notre faune et notre flore qui "".Moerava C. a décidé d’évoquer la richesse et la diversité des lagons avec trois toiles représentant "".Les artistes engagés sont des citoyens, sensibles, qui ont œuvré avec leur cœur pour rendre hommage à l’océan et à ses peuples. Ils ont représenté la faune, la flore, mais se sont aussi inspirés de légendes, ont décidé de pointer du doigt certaines pratiques dommageable comme le braconnage avec leur sensibilité et leurs techniques variées. Les toiles, gravures, installations sont aussi différentes que la cause est noble. L’'exposition est une bonne occasion de (re)découvrir des artistes locaux tout en se donnant la possibilité de faire une bonne action.