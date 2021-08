Une explosion fait des victimes à proximité de l'aéroport de Kaboul

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 26/08/2021 - Une explosion a fait plusieurs victimes jeudi à proximité de l'une des portes d'accès l'aéroport de Kaboul, où se pressent depuis 12 jours des milliers d'Afghans soucieux de quitter le pays aux mains des talibans.



"Nous pouvons confirmer une explosion à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul", a tweeté le porte-parole du Pentagone John Kirby.



L'explosion, qui s'est produite à proximité de l'Abbey Gate, l'un des trois points d'accès à l'aéroport, "a causé un nombre inconnu de victimes", a-t-il ajouté, sans préciser si l'explosion avait fait des morts.



L'ambassadeur de France à Kaboul a fait état d'une menace de deuxième explosion. "A tous nos amis afghans: si vous êtes près des portes de l'aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible", a tweeté David Martinon.



L'ambassade des Etats-Unis a appelé tous les ressortissants américains à s'éloigner de l'aéroport immédiatement. "Il y a eu une grosse explosion à l'aéroport, et des informations sur des échanges de coups de feu", a-t-elle précisé.



A Londres, le ministère de la Défense a indiqué tenter "d'établir les faits et (...) leur impact sur les évacuations en cours". "Notre souci premier reste la sécurité de notre personnel, des citoyens britanniques et des Afghans", a tweeté le ministère.



Des responsables américains et alliés avaient fait état ces derniers jours de menaces crédibles d'attentats-suicides autour de l'aéroport de Kaboul où un gigantesque pont aérien est organisé depuis le 14 août.



Quelques minutes avant cette explosion, M. Kirby avait démenti des informations selon lesquelles les évacuations d'Afghanistan pourraient se terminer plus tôt que prévu en raison de ces menaces. "Nous continuerons à évacuer autant de personnes que possible jusqu'à la fin de la mission", avait-il tweeté.



"Les opérations d'évacuation de Kaboul ne vont pas prendre fin dans 36 heures", assurait-il.



Les soldats américains, qui sécurisent l'aéroport de la capitale afghane, doivent avoir quitté l'Afghanistan d'ici mardi, date butoir de leur retrait total fixée et confirmée par le président Joe Biden.



Le retrait, pour être achevé à ce moment-là, devra commencer avant, rendant plus complexes les évacuations d'étrangers et d'Afghans considérés en danger depuis la prise du pouvoir par les talibans mi-août.



Le rythme des départs, qui n'avait cessé de s'accélérer ces derniers jours, a commencé à ralentir.



Selon un bilan de la Maison Blanche jeudi matin, 13.400 personnes ont été évacuées au cours des 24 dernières heures (5.100 à bord de 17 avions militaires américains et 8.300 sur 74 avions de la coalition). Depuis le début du pont aérien le 14 août, les Etats-Unis ont contribué à l'évacuation d'environ 95.700 personnes.



De nombreux pays alliés des Etats-Unis ont annoncé la fin imminente de leurs propres opérations. Certains, comme le Canada, ont déjà cessé leurs évacuations.