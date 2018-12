Une explosion dans un restaurant fait 42 blessés dans le nord du Japon

Tokyo, Japon | AFP | lundi 16/12/2018 - Quarante-deux personnes ont été blessées dimanche soir dans l'explosion d'un restaurant qui a provoqué l'effondrement de bâtiments voisins dans le nord du Japon, selon la police et les médias japonais.



Les autorités ont lancé une enquête sur les causes de l'explosion survenue à Sapporo, sur l'île septentrionale japonaise de Hokkaido, a indiqué la police. Un témoin cité par les médias a dit avoir senti une odeur de gaz.

"Il y a 42 blessés" mais pas de mort, a déclaré à l'AFP un responsable de la police de la région de Hokkaido.

Des images montraient des amas de gravas carbonisés enveloppés d'une épaisse fumée noire et cernés de pompiers.

Le bâtiment du restaurant et des commerces avoisinants, dont une agence immobilière, ont été endommagés, selon l'agence de presse japonaise Jiji.

Des enfants ont été blessés dans l'explosion, a ajouté l'agence, citant la police. Une personne est sérieusement atteinte avec des brûlures au visage mais la vie d'aucune des victimes n'est menacée, précise Jiji.

"J'ai entendu un bruit de tonnerre et ma maison a été secouée", a raconté au quotidien Japan Times un riverain d'une cinquantaine d'années.

La télévision publique NHK a indiqué qu'il avait fallu plusieurs heures aux pompiers pour éteindre le feu.

La police a mis en garde dans la nuit contre de potentielles explosions secondaires juste après l'explosion survenue vers 20H30 locales (11H30 GMT), a indiqué l'agence Kyodo.