Une étude pour un prototype de fare en bois local

PAPEETE, le 30 août 2018. Le ministère du Logement recherche un prestataire qui l'aidera à réaliser le prototype d'un logement en bois et les esquisses. L'objectif est de développer la filière bois local.



Fin 2017, le projet de « Développement de la filière construction en bois local en Polynésie française » présenté par la Délégation à l’Habitat et à la Ville (DHV) au plan national a été retenu par le Programme national d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique (Pacte). "Cette démarche se déroulera sur une période de 24 mois et bénéficie d’une subvention nationale de 36,7 millions Fcfp", précisait alors le gouvernement local.



Le projet « développement de la filière construction en bois local en Polynésie française » vise plusieurs objectifs : le développement durable d’une filière structurée de construction en bois local, la définition de parcours de formation des acteurs de la filière et la création d’emplois pour le développement du parc de logements en bois local en Polynésie française.



Pour ce faire, une série d’actions transversales doit être menée expliquait le gouvernement: l’étude du potentiel de développement de la filière de construction en bois local, la réalisation d’un prototype de fare en bois en tenant compte de l’expérience du fare bioclimatique de l’OPH et des savoir-faire locaux et régionaux (Nouvelle-Zélande), l’évaluation de ses performances en terme de sinistralité et de confort, l’analyse des conditions et des impacts économiques et environnementaux d’une standardisation de ce modèle dans le marché local.

Dans cette perspective, le ministre de l'Habitat a publié mardi au Journal officiel un avis d'appel public pour la "réalisation d’une mission de définition et de programmation d’un prototype de logement en bois (niveau esquisse)".

Le prototype tendra à proposer "un standard de construction répondant aux enjeux liés aux préoccupations environnementales et aux risques naturels, ainsi qu’au confort des usagers dans leur logement. Il repose sur le retour d’expérience du fare OPH, du prototype de fare bioclimatique expérimenté par l’OPH et du modèle océanien de construction en bois (pole house). Il sera adapté aux conditions climatiques polynésiennes, sobre énergétiquement, produit avec des ressources locales majoritairement et à un coût inférieur aux coûts du marché", précise la documentation.