Une étude pour réduire l'impact des déchets perlicoles

PAPEETE, le 9 juillet 2018. Le Pays souhaite réduire l'impact des déchets perlicoles.



Dans son rapport annuel de performance, la présidence rappelle qu'elle souhaite "garantir la gestion rationnelle des lagons perlicoles" . Pour cela, "il faut mettre en œuvre des modèles d'économie circulaire pour la valorisation des déchets plastiques de la perliculture, afin de garantir la pérennité de la collecte et du traitement des déchets par une activité économique rentable et non totalement dépendant des subventions publiques pour son maintien". Pour cela, "il est proposé de fabriquer des produits dérivés utiles à la communauté et/ ou potentiellement commercialisable à partir des déchets plastiques de la filière" .



Un schéma directeur de la gestion des déchets perlicoles en Polynésie française sera proposé en 2018 précise la présidence pour " organiser et structurer cette stratégie tant au niveau des intrants que des extrants" . Il est prévu, " par exemple de réduire l'utilisation des plastiques très impactant en recherchant des matériaux de substitution (biomatériaux) ou réutilisables (plus résistants à la dégradation)". "D'autre part, une étude a été lancée pour évaluer les risques et impacts des micro et nano plastiques issus de la dégradation des matériaux plastiques perlicole (collecteurs, cordes) sur les huitres perlières dans les lagons perlicoles."

En 2017, une enveloppe de 57.8 millions de Fcfp a été affectée en 2017 pour la récupération, le conditionnement et traitement des déchets perlicoles immergés dans le domaine public maritime de Takaroa, Ahe et Manihi.