Une étude épidémiologique pour les vétérans des essais nucléaires

Le ministère des Armées a lancé le 17 décembre un appel d'offres pour réaliser ", peut-on lire dans le document.L’objectif principal est l’actualisation des deux premières études de mortalité et morbidité "ALD" (affections de longue durée) sur les vétérans soumis à surveillance dosimétrique lors des essais nucléaires en Polynésie française. Ces études épidémiologiques portaient sur la période 1966-2008 pour la mortalité et 2003-2008 pour la morbidité.> Lire aussi La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie Le but est aussi d'harmoniser les informations détenues par l'Observatoire de la santé des vétérans (OSV)., peut-on lire dans le dossier du marché.Cette étude vise à réaliser différentes analyses statistiques. Seront ainsi décrites les causes de décès et leur fréquence selon l’âge, le sexe, la dosimétrie (nulle versus non nulle), la période, le temps de participation et le délai écoulé depuis la participation aux essais nucléaires en Polynésie française.Seront aussi comparés les taux de mortalité totale et par cancer des vétérans avec la population française. Cette étude permettra ainsi de déterminer de manière objective et avec précision la surmortalité par certains cancers pour les vétérans des essais nucléaires. Il y aura aussi des comparaisons selon le sexe, la durée de participation aux essais, délai écoulé depuis la participation aux essais, dosimétrie nulle versus non nulle, etc.Les spécialistes qui travailleront sur ce dossier auront les données de tous les vétérans ayant participé aux essais nucléaires français dans le Pacifique entre 1966 et 1996 et ayant bénéficié d’une surveillance dosimétrique. Cela représente pas moins de 26 555 vétérans surveillés sur le plan dosimétrique, pour lesquels les renseignements d’identité sont connus de manière complète. La première étude de mortalité avait identifié 5 508 personnes décédées avant 2009.L'appel d'offres est ouvert jusqu'au 15 janvier prochain. Les résultats de cette étude devront être livrés 15 mois après le début des travaux.