Une épicerie solidaire pour les étudiants

Tahiti, le 9 juillet 2020 - Pour lutter contre la précarité estudiantine, la toute jeune association E’ora veut mettre en place des épiceries solidaires. Les étudiants les plus démunis pourront y acheter pour quelques centaines de Fcfp de la nourriture. L’association lance dès aujourd’hui un appel aux dons de produits alimentaires non périssables.





Sur les 4 500 étudiants que compte la Polynésie, environ 500 seraient en situation de précarité, selon Léo Puputauki, le responsable du projet d’épicerie solidaire, mené par l’association E’ora, la vie en tahitien. “Pendant le confinement, le syndicat Avenir Étudiant Fage (Ndlr : Fédération des associations générales étudiantes) a soutenu des étudiants bloqués à Tahiti en leur donnant notamment un repas par jour et un accès à internet (…). On s’est vraiment rendu compte que beaucoup de jeunes avaient de gros problèmes financiers et qu’une fois qu’ils avaient tout payé, ils n’avaient plus assez d’argent pour s’acheter à manger”, explique-t-il.

Les membres de l’association E’ora ont calculé que le budget des étudiants consacré à l’alimentation et à l’hygiène tournait aux alentours de 25 000 Fcfp par mois. A cela, il faut ajouter le coût du logement, très variable selon les types de logements universitaires ou appartements privés (entre 2 000 à 70 000 Fcfp), sans compter le prix d’internet, estimé par l’association à 9 000 Fcfp ou encore les loisirs (2 000 Fcfp), les fournitures scolaires (2 000 Fcfp), les frais inscriptions (entre 0 à 37 000 Fcfp) et l’assurance (3 000 à 5 000 Fcfp).

Partant d’un budget mensuel moyen de 40 000 Fcfp, soit le montant d’une bourse territoriale, le constat est vite fait pour E’ora, il est très difficile, voire quasi impossible pour de nombreux jeunes Polynésiens de joindre les deux bouts.