Une embarcation transportant des migrants chavire aux Canaries, au moins sept morts

Madrid, Espagne | AFP | mercredi 28/05/2025 - Une embarcation transportant des dizaines de migrants a chaviré mercredi, au moment où les secours les aidaient à débarquer dans un port des îles Canaries, un drame qui a fait au moins sept morts, dont trois mineures, et six blessés.



"A cette heure, le chavirement d'une embarcation à La Restinga a fait sept morts: quatre femmes, une mineure de 16 ans et deux fillettes de cinq ans", ont annoncé les services de secours de l'archipel des Canaries dans un message publié vers 11H30 GMT sur le réseau social X.



Les secours, qui ont revu leur bilan à la hausse à plusieurs reprises, ont précisé que deux autres enfants - un garçon de trois ans et une fillette de cinq ans - avaient été pris en charge dans un état grave et évacués vers un hôpital à bord d'un hélicoptère médicalisé.



"Quatre autres mineurs souffrant de difficultés respiratoires" sont également "en cours de transfert" vers l'hôpital d'El Hierro, la plus petite île de cet archipel espagnol situé au large des côtes du nord-ouest de l'Afrique, ont-ils précisé.



Selon les secours en mer, cette embarcation de fortune a été repérée dans la matinée à six milles nautiques (11 kilomètres) du port de La Restinga, sur la pointe sud d'El Hierro. C'est dans le port, où elle avait été escortée, que le drame s'est produit.



"Pendant le débarquement, une partie des personnes voyageant dans la chaloupe s'est regroupée sur un des côtés, ce qui l'a fait chavirer", ont-ils expliqué dans une déclaration transmise à l'AFP, précisant que les sauveteurs étaient aussitôt venus en aide aux personnes tombées à l'eau.



Selon le maire d'El Pinar, commune voisine de La Restringa, près de 150 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation qui a chaviré. "Certaines sont restées piégées à l'intérieur du bateau" quand il s'est renversé, a précisé le maire, Juan Miguel Padron, sur TV Canarias.



"Le débarquement des personnes est le moment le plus délicat" avec ce type de bateau, car il s'agit "d'embarcations aux conditions de sécurité précaires et surchargées", ont rappelé les secours, qui ont reçu l'aide de la Croix-Rouge, de la police et de la garde civile.



- "Impuissance" -



Des images de la télévision publique espagnole TVE ont montré l'embarcation complètement renversée, avec des dizaines de migrants s'efforçant de grimper sur la coque du bateau pour ensuite rejoindre le bateau de sauvetage venu se positionner à sa hauteur.



Certains, tombés à l'eau, s'agrippaient à des bouées de sauvetage lancées par les services de secours, dans une grande confusion.



Dans un message sur X, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a rendu hommage aux "vies perdues dans une tentative désespérée de trouver un avenir meilleur". "Le drame vécu à El Hierro devrait nous émouvoir tous (...) Nous devons être à la hauteur. C'est une question d'humanité", a-t-il écrit.



Le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, qui s'est rendu à La Restinga, a quant à lui demandé plus de moyens et d'aide pour faire face à ces drames.



"Faites que l'on nous entende s'il vous plaît! Tristesse et impuissance et, en même temps, fierté envers tous ceux qui ont sauté à la mer pour essayer de sauver des vies et envers les équipes qui ont dû intervenir face à cette tragédie", a-t-il écrit sur X.



Des milliers de migrants sont morts ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique via les Canaries, à bord d'embarcations souvent surchargées. Sur la seule année 2024, l'ONG espagnole Caminando Fronteras a établi un bilan de 10.457 personnes mortes ou disparues en mer.



Après une année record en 2024, avec un total de 46.843 migrants arrivés aux Canaries, le rythme des arrivées dans l'archipel a fortement diminué ces derniers mois, avec 10.882 arrivées entre janvier et mi-mai, soit 34,4% de moins que sur la même période de 2024, selon le ministère de l'Intérieur.