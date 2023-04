Une élection Miss Tahiti 2023 sous le thème des femmes guerrières

Tahiti, le 26 avril 2023 – Lors de la présentation des dix candidates à l'élection Miss Tahiti 2023 mercredi, la présidente du comité Miss Tahiti, Leīana Faugerat, a dévoilé le thème de cette année, le triangle polynésien et les femmes sacrées. Elle a également annoncé, avec le directeur régional de Polynésie la 1ere, Jean-Philippe Lemée, la sortie d'une mini-série quotidienne sur les coulisses de l'organisation de l'élection. Cette “téléréalité” sera diffusée tous les jours à partir du 12 juin, jusqu'au soir l'élection, le 23 juin.



Les visages des dix candidates à l'élection de Miss Tahiti 2023, qui se déroulera le 23 juin prochain, ont été dévoilés mercredi par le comité Miss Tahiti, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à l'Intercontinental. Les participantes sont à découvrir en pages 8-9. “Comme chaque année, je trouve les trouve toutes magnifiques, par leur physique ou par leur personnalité”, s'est également réjouie Leīana Faugerat, la présidente du comité après la présentation. Pour cette édition, 25 candidatures ont été reçues, dont la plupart étaient libres, une chose rare comparée aux précédents castings., “On a eu beaucoup de candidates libres pour la simple raison qu'avec les territoriales, les communes n'ont pas voulu organiser d'élections de miss. Donc nous n'avons pas eu de Miss Marquises, Moorea...”, a expliqué la présidente. Lors de cet événement, Leīana Faugerat a notamment présenté les grandes lignes du déroulement de l'élection, mais également le thème de cette année : les femmes guerrières et le triangle polynésien. “On voulait vraiment prendre un cap culturel pour cette édition et faire en sorte que les candidates puissent porter ce thème à travers l'aventure. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les femmes sacrées du triangle polynésien. On va donc, à travers ce triangle et les mythes qui l'entourent, comme la pieuvre Tumu Rai Fenua, retracer le chemin des étoiles et des îles. On va parler des Samoa, de Rapa Nui... Il y aura vraiment beaucoup de surprise”, a expliqué Hinatea Colombani, membre du comité. Le comité Miss Tahiti qui d'ailleurs accueille cette année deux nouvelles personnes et plus précisément deux anciennes miss : Tumateata Buisson et Matahari Bousquet. Elles ont notamment en charge le coaching des candidates et une partie de la communication.



Le thème du gala annuel qui se tiendra le 26 mai prochain à l'Intercontinental, sera lui plus glamour. En effet, il se basera sur le principe du MET Gala, qui est un bal historique new-yorkais créé en 1948. Il est l'un des événements des plus chics et exclusifs du monde de la mode.



Une série de “télé-réalité”



Parmi les nouveautés de cette année, l'une d'elles a retenu l'attention du public. En effet, présent lors de la conférence, le directeur régional de Polynésie la 1ere, Jean-Philippe Lemée, a annoncé le lancement d'une mini-série sur les coulisses de l'élection : “Il y aura pour cette édition un événement qui sera je l'espère fédérateur. Nous allons réaliser et diffuser une mini-série sur cette élection Miss Tahiti 2023. Elle s'intitulera : La naissance d'une reine. La série sera diffusée à partir du 12 juin tous les soirs en prime time. Elle va nous accompagner jusqu'au soir de l'élection et sera une sorte de téléréalité. Nous allons également développer le numérique avec des contenus exclusifs qui seront proposés pour suivre le parcours et cette aventure”. Selon Leīana Faugerat, cette série serait “une demande du public”, “nous avons de nombreuses personnes qui nous ont sollicité depuis quelques années en nous disant : On ne voit que les strass et les paillettes et on ne voit pas les backstages, les coulisses, la préparation des candidates, toute l'organisation.... Donc on a décidé de développer ce projet avec Polynésie la 1ere, qui va nous suivre au quotidien pendant tous les shootings, les tournages et les répétitions”. Et si pour l'instant le rythme n'est pas encore trop élevé pour les candidates, il devrait vite s'intensifier. “Depuis le mois de mars, elles sont sollicitées tous les deux jours, mais ça va bientôt s'accélérer, avec des répétitions quotidiennes”, a précisé la présidente du comité Miss Tahiti.



Et l'élection Miss Tahiti 2023 démarre dès aujourd'hui puisque les votes sont d'ores et déjà ouverts. Pour voter, il faudra envoyer “Miss Tahiti” suivi du numéro de votre candidate préférée au 7588.



Matahari Bousquet, nouvelle coach des candidates : “Si je devais leur dire quelque chose, ce serait de profiter de chaque instant”. Comment vis-tu ta nouvelle vie de coach ?



“C'est vrai que c'est assez intéressant de passer de l'autre côté. Du côté de l'organisation. Quand on est à l'extérieur, on voit beaucoup les paillettes et les jolies robes mais c'est beaucoup de travail. Mais c'est passionnant et en tant qu'ancienne candidate je suis très contente de pouvoir contribuer à cette belle aventure.”



Comment se passe le coaching des candidates ?



“Franchement ça se passe super bien. Bien qu'on le dise tous les ans, cette année on a une super promotion. Elles sont agréables et réceptives, intéressées. On a mis en place plusieurs ateliers pendant leurs répétitions où elles apprennent à défiler notamment. Mais on donne des petits cours de culture générale et polynésienne. Elles ont aussi des cours de bienséance, c’est-à-dire comment bien se tenir à table, comment utiliser les différents couverts. C'est très complet et enrichissant pour elles.”



L'aventure Miss Tahiti est également une bonne occasion de créer des liens entre les candidates ?



“C'est vrai que ça forge des amitiés. Moi également, j'avais la chance d'avoir une super promo, où on s'entendait toutes bien. Après c'est sûr qu'on ne forme pas des affinités avec tout le monde, mais on reste en contact pour la plupart. Mes lauréates à moi étaient super, elles m'avaient énormément soutenu et on avait passé de très bons moments. C'est ça aussi Miss Tahiti, ce n'est pas seulement un concours mais également une aventure humaine. Dans cette promotion, certaines ont déjà lié de belles amitiés et c'est beau à voir.”



Si vous pouviez leur donner un seul conseil, lequel serait-ce ?



“Je déteste cette question, un conseil ce n'est pas assez (rire). Si je devais leur dire quelque chose, ce serait de profiter de chaque instant. Cette aventure, elle dure trois mois, du casting jusqu'à l'élection. Elles vont vivre des journées intenses avec un programme chargé. C'est vrai que parfois, avec la notion de concours, on a parfois tendance à perdre de vue ce qui est important. Et il faut saisir les opportunités qu'offre l'aventure et en profiter à fond. Car toutes peuvent en retirer des choses et gagner en confiance, en assurance et c'est ce qui va les propulser dans la suite de leur vie.”



