Une édition du Fifo qui veut "surprendre"

Le président du jury du 17e Fifo

Éric Barbier est un réalisateur et scénariste français diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques. Très vite, il réalise ses premiers courts-métrages de fiction : La Malédiction de Saint-Merry (1980), Who’s in The Raincoat (1981), Shangaï (1981) et La face perdue (1982) qui remporte le grand prix du festival d’Albi. En 1985, le prix Victor Hugo lui permet de réaliser son premier long-métrage Le brasier, avec Maruska Detmers et Jean-Marc Barr, qui sort en 1991 et remporte le prix Jean Vigo. En 1993, il réalise Les années lycée, téléfilm pour ARTE, puis Toreros en 1999 avec Olivier Martinez et Claude Brasseur. En 2006, il réalise le polar Le Serpent, avec Yvan Attal, Clovis Cornillac et Pierre Richard. En 2012 sort Le Dernier diamant avec Bérénice Bejo et Yvan Attal. En 2017, il sort La Promesse de l'aube, d'après le roman de Romain Gary, avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Catherine McCormac, Didier Bourdon et Jean-Pierre Darroussin. Enfin, en 2019, il réalise le film Petit pays adapté du roman de Gael Faye, avec Jean-Paul Rouve.





Les membres du jury du Fifo

Paul Damian Williams, Chef du département "Documentaires" à Screenwest - Autralie

Joe Wilson, Réalisateur et producteur - Hawaii

Emmanuel Kasarhérou, Adjoint au directeur du patrimoine et des collections au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac - Nouvelle-Calédonie

Jacques Vernaudon, Linguiste, enseignant-chercheur à l’Université de la Polynésie française - Polynésie française

Tauarii Lee, Journaliste, rédacteur en chef adjoint à Polynésie La 1ère - Polynésie française

Lisa Taouma, Réalisatrice et productrice - Nouvelle-Zélande