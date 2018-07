Une école pour apprendre à coder en s’amusant

PAPEETE, le 26 juillet 2018 - Ouverte et gérée par Olivier Gueirard, installée à Punaauia, l’école Algora Tahiti est une structure originale sur le territoire. Elle donne la possibilité aux enfants de se familiariser à la programmation tout en s’amusant. Les cours sont donnés le mercredi et le vendredi après-midi et le samedi matin. Des stages sont également proposés pendant les vacances.



La programmation, " c’est le langage des ordinateurs ", explique Olivier Gueirard qui a fondé l’école Algora Tahiti. " Ce langage permet de faire fonctionner une grande partie des objets qui nous entourent, les jeux vidéo, les smartphones, les applications, Google, les feux tricolores… " Impossible de faire sans.



L’école Algora Tahiti permet aux enfants " de s’initier à un logiciel, le logiciel Scratch utilisé par l’éducation nationale ". Cette initiation passe par la construction de robots qui sont mis en mouvement une fois construits.



" En cours, on utilise des lego Artec, ce sont des briques japonaises multidirectionnelles. Cela permet de mettre en application directement ce qu’on apprend, cela donne du sens ." Les enfants commencent par écrire de petits programmes tout simples pour allumer une Led par exemple et, au fil du temps, ils animent leurs constructions.



" Cela développe la créativité, oblige à mettre au point des stratégies. En étudiant le code, on organise sa pensée, on cherche des solutions. Il faut savoir qu’il n’existe pas une seule façon de réaliser un programme, à partir du langage de base plusieurs pistes sont possibles pour atteindre son but ", assure Olivier Gueirard.



"Un levier pour l’étude des sciences"



Il ajoute : " c’est un levier pour l’étude des sciences et puis, le secteur du numérique est un secteur d’avenir. Beaucoup de métiers existent déjà dans ce secteur, d’autres vont apparaître dans les années qui viennent ". L’école Algora Tahiti résume ce constat par un simple slogan : " Préparez nos enfants au monde de demain ! " L’idée est que les citoyens en devenir ne soient plus " de simples utilisateurs du numérique, mais des acteurs ".



L’école Algora a été montée par une société française basée à Lilles. Elle porte le nom de Speechi et est dirigée par un " militant de l’informatique à l’école ". Speechi a vu le jour fin 2017 et a fixé les référentiels d’apprentissage, les outils, les méthodes, le rythme des cours. La première structure délocalisée a été celle de Punaauia, en janvier 2018. Depuis, d’autres lieux d’apprentissage ont été montés en métropole notamment à Bordeaux, Paris...



Cours en période scolaire, stage pendant les vacances



En Polynésie, à Punaauia, les cours ont lieu le mercredi et le vendredi après-midi et le samedi matin. Ils s’adressent pour l’instant aux enfants de 10 à 14 ans selon les capacités. Ils durent sur deux à trois ans. Bientôt, une section pour les 6-9 ans va s’ouvrir. Pour ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur un cursus complet, des stages sont proposés pendant les vacances scolaires.



Pour permettre aux formateurs de se déplacer dans les îles et offrir des opportunités d’apprentissage aux enfants de tous les archipels, une campagne de financement participatif est en cours sur la plateforme locale C reva. Une version mobile de l’école Algora a été mise au point et la première destination choisie est Mataiva. La campagne dure encore neuf jours. La moitié de la somme a déjà été récoltée.



" La connexion dans les îles éloignées va s’améliorer avec la pose du câble, aussi, en s’initiant au codage, les enfants des îles peuvent y prendre goût. Cela pourrait leur donner envie de se former puis, à terme, de revenir dans leur île pour travailler, car c’est possible ! Ils ne seraient plus obligés de venir à Tahiti ou d’aller s’installer ailleurs dans le monde ."