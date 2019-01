Une école démocratique annoncée pour la prochaine rentrée

PAPEETE, le 21 janvier 2019 - Annabel Gauthier et Sara Aline sont sur le point d'ouvrir une école démocratique. Baptisée école Api, elle sera la première du genre sur le territoire. Il s'agit "d'un concept d'éducation démocratique adapté au 21e siècle, dont les principes fondateurs sont basés sur la confiance dans les lois naturelles de l’humain".



" Il s'agit d'un lieu d'apprentissage plus qu'une école ", indique Annabel Gauthier à propos de l'école Api qu'elle va ouvrir avec Sara Aline. " Un lieu d'apprentissage libre, ouvert à tout âge où il n'y a ni programme, ni évaluation. On s'y instruit en fonction de ses intérêts personnels et surtout à son rythme ", résume-t-elle.



L'école Api est une école démocratique. " Adaptée au 21e siècle, ses principes fondateurs sont basés sur la confiance dans les lois naturelles de l’humain. Nous proposons de créer un lieu où l’on apprend librement et de façon autonome, pour devenir ou redevenir acteur de sa vie dans l’idée de construire une société plus écologique et plus humaine. "



Pour faire vivre ses valeurs, l’école Api se donne comme objectifs de développer le sens de l’autonomie, la co-responsabilité, la créativité et l'éducation à la paix dans une culture multi âge, empreinte de bienveillance éducative et dans un lieu favorisant la connexion avec la nature et la culture Polynésienne.



" Les adultes peuvent retrouver leur nature profonde, les enfants sont accompagnés dans leur développement naturel. Il faut leur faire confiance. Tout être humain à la capacité d'apprendre par lui-même ", affirme Annabel Gauthier.



Fonctionnement



La gestion de l'école se fera de façon démocratique. " On ne peut pas laisser faire n'importe quoi, il y aura donc deux organes qui règlementeront la vie : un conseil d'école et un conseil de paix ." Chaque membre, quel que soit son âge, aura droit à une voix dans l'un et/ou l'autre de ces conseils.



Le conseil d'école se réunira une fois par semaine et mettre notamment en place les règles de vie à instaurer. Le conseil de paix régulera les conflits " qui sont inévitables lorsque l'on est en communauté ". Annabel Gauthier et Sara Aline seront toutes deux des facilitatrices.



Les membres apprenants feront ce qu'ils voudront de leurs journées, ils pourront se déplacer là où ils le souhaitent au sein de l'espace. L'école devrait être installée dans une grande maison dotée de mobilier et matériels choisis par le conseil d'école. " Nous mettrons à disposition les savoirs en fonction des besoins de chacun. S'ils ne se retrouvent pas dans l'école, nous ferons des recherches pour les faire venir ."



Des ateliers seront organisés : philosophie, yoga, permaculture, couture, tressage, danse tahitienne… D'autres inspirés de Montessori seront mis en place à l'attention des tout-petits.



L'ouverture de l'école est prévue sur la côte ouest en août-septembre 2019. Elle sera ouverte à tous les âges des plus jeunes (à partir de 3 ans) aux plus âgés. La cotisation mensuelle sera entre 50 et 60 000 Fcfp. Des réunions d'information sont prévues tous les mois. La première aura lieu samedi.



Des places limitées



Une petite cinquantaine de places seront disponibles. " Nous favoriserons le multi-âge et la mixité, aussi il y aura un nombre limité de places par tranches d'âge : 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans, 15-15 ans, 15-18 ans et + de 18 ans ."



Quatre places seront réservées à des entrepreneurs dont les projets seront en lien avec les thématiques de l'école : apiculture, permaculture, art…