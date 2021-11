Une éclipse de lune escortera les Pléiades

Tahiti le 18 novembre 2021 – Jeudi soir (ce soir) à partir de 21h30, l'éclipse de lune la plus longue jamais observée depuis 1440, coïncidera avec l'apparition de la constellation des Pléiades ou Matari'i i ni'a.



Jeudi soir (ce soir) à partir de 21h30, on pourra assister à l'éclipse de lune “quasi totale" la plus longue jamais observée depuis 1440 : elle durera près de trois heures. Mais l'autre fait exceptionnel qui mérite d'être relevé, c'est que la lune éclipsée se déplacera juste au-dessus de la constellation des Pléiades. Le spectacle pourra se voir à l'œil nu sans aucun danger, sous réserve que le ciel soit suffisamment dégagé. Comme chaque année, la première lune qui suit l'apparition des Pléiades, à la mi-novembre, se déplace juste au-dessus de Matari'i. “Cette année le phénomène se reproduit et en plus il y aura une éclipse plus longue que d'habitude”, explique Régis Plichart vice-président de l'association Proscience. L'éclipse "quasi totale" de la lune permettra de mieux voir les Pléiades plus tôt que la date habituelle, le 20 novembre.



Matari’i i ni’a ou l’apparition des Pléiades



Une cérémonie qui célèbre le retour de la vie et de l’abondance. Matari’i i ni’a marque le début de l’année dans la société polynésienne traditionnelle. Son arrivée qui se situe à la mi-novembre, marque aussi le retour de l’abondance et se signale par la réapparition de la constellation des Pléiades. Et de fait, c’est à partir du 20 novembre (d'ordinaire) qu’il devient possible, à la tombée de la nuit, d’observer l’alignement des Pléiades avec la ligne d’horizon. Matari’i i ni’a ouvre la saison de l’abondance naturelle tau ‘auhune (qu’il s’agisse de récoltes ou de pêche), qui succède à la période de pénurie dite “tau o’e” qui commence vers le 20 mai et se signale par la disparition de la constellation des Pléiades.