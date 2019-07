Une délégation tahitienne à Fidji

FIDJI, le 29 juillet 2019 - Une délégation d'une quinzaine de jeunes Tahitiens menée par Anne Criqui-Leissner, directrice technique de la fédération tahitienne de tennis, est actuellement à Fidji pour participer aux championnats d'Océanie junior.



Les championnats d'Océanie junior se déroulent actuellement à Fidji, les Pacific Oceanian Junior championships (POJC). Une délégation tahitienne d'une quinzaine de personnes est actuellement sur place. Différents pays d'Océanie participent à ces championnats : Guam, Samoa, Vanuatu, Salomon, Kiribati, Fiji...



Vaitea Molinier, Brandon Fong et Vaiani Dusserre-Valleaux se sont qualifiés pour les demi finales. Manovai Elie, Moheari Polin, Chrissy Vonge (qui était également aux Jeux du Pacifique de Samoa), Céline Snogan, Ariitea Cotti-Helme et Noah Ah Kin Win Chin joueront les places de 5 à 8. Dans la catégorie U12 fille, Tavero Chung et Mehetia Boosie tenteront de finir dans le top 3. En U12 garçon, Hiva Kelley, le jeune frère de Heve Kelley et Keanau Lei Foc sont invaincus pour le moment, ils visent le top 2. SB