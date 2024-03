Une dégustation à l'aveugle pour choisir la prochaine roulotte du parc Taapuna

Tahiti, le 25 mars 2024 – La mairie de Punaauia a organisé lundi la dernière phase de son processus de sélection pour la future roulotte du parc Taapuna. Une dernière étape sous la forme d'une dégustation à l'aveugle, pour éviter le manque d'objectivité, où le jury était composé du tāvana Simplicio Lissant, d'élus de la commune, mais également de professeurs du lycée hôtelier.



À Punaauia, on choisit ses roulottes... mais à l'aveugle. En effet, la municipalité a organisé ce lundi une dégustation à l'aveugle afin de sélectionner les candidats qui pourront s'implanter au parc Taapuna. Rappelons que Punaauia avait lancé un appel à candidatures pour tout nouvel emplacement de roulotte dans le parc. Après avoir reçu 11 dossiers, la mairie a donc procédé à plusieurs étapes de recrutement, comme la vérification administrative, avec la possession des Kbis, d'autorisations sanitaires. Les finalistes ont également été soumis à des critères de sélection, comme le prix, l'originalité des recettes présentées sur la carte, la création d'emplois, mais également l'origine des produits, que la mairie souhaitait la plus locale. Enfin, le critère environnemental était un critère très important pour la commune. “On a souhaité que ça aille dans le sens du développement durable, avec un abandon du plastique”, confie le tāvana, Simplicio Lissant. En effet, la perspective de déchets compostables, de circuit court, et de produits polynésiens étaient une priorité pour le maire de Punaauia. “Tous ces critères nous ont permis de faire un choix cohérent.”





Ensuite, avec un barème de points, la commune a choisi six finalistes pour le nouvel emplacement, trois pour l'horaire de jour (7 -15 heures), et trois pour celui du soir (17 heures-minuit). Des candidats qui se sont donc réunis ce lundi pour la dernière étape du processus de sélection, la dégustation à l'aveugle.



Garder son objectivité



Au menu de cette dégustation, donc : brochette de viande, poke, tacos au pain brioché ou encore french toast et poulet panés… de quoi ravir les papilles du jury, en quête d'originalité, de goût... mais également de rapport qualité-prix. Ce système de sélection avait déjà été mis en place lors de la réattribution des concessions des roulottes du parc Vaipoopoo il y a quelques années. Il permet à la mairie de s'assurer de la qualité des restaurateurs et d'éviter le manque d'objectivité. “On donne la chance à tout le monde de participer. Ce genre de dégustations est là pour éviter le parti pris. C'est un système qui tient, pour l'instant, car on ne connaît pas les personnes qui sont derrière les plats”, explique Simplicio Lissant.



Au bout de deux heures de dégustation, le jury, composé donc du tāvana, d'élus de la commune, mais également de professeurs du lycée hôtelier et de “l'influenceuse mā'a” Elea's day, a fini par s'accorder sur Tahiti Smoothie pour l'horaire de jour et Korean BBQ&Ramen pour la soirée.





