Une course aux déchets à Mataiea

Tout au long de la journée, les habitants de Mataiea, mais aussi de toutes les autres communes de l'île seront les bienvenus autour d'un village créé tout spécialement pour cette journée.

Et pour animer la vie de ce village éphémère, des associations du fenua œuvrant sur le thème de la défense de la planète proposeront des ateliers, des animations et des conférences sous forme de présentation/débat. En partenariat avec le Fifo, des films, toujours sur cette même thématique, seront également diffusés au public.

En parallèle, une course aux déchets aura lieu de 9 à 10 h 30. Cette opération de ramassage vient soutenir les enjeux de prévention et mettre en pratique la notion de responsabilité citoyenne. " Le but n'est pas de finir premier de la course bien sûr, mais de participer en marchant ou en courant un sac à la main et de nettoyer les lieux tout au long du parcours. Un tirage au sort avec des lots aura lieu parmi les participants " , souligne Evaina, la coordinatrice de la course.

Et si la course a ouvert l'appétit des marcheurs ou des coureurs, ils pourront se restaurer de produits locaux et respectueux de l'environnement sur les différents stands installés dans le village.

Pour conclure cette journée des concerts et des spectacles sont programmés, à noter la présence de Hani Taputu, la meilleure danseuse du heiva 2017 ou encore de Johanna.

Il semble bien que le crédo des jeunes étudiants "Prévenir, réduire et agir" , trouve un bon écho le 3 mars et que les tous participants à cette journée Clean Up Fenua deviennent de ferveurs défenseurs de la cause environnementale.