Une course V1 pour les plus de 110 kg

Parole à Delano Flohr, président du club VIP :



Une nouveauté cette année ?



« Les autres années, on faisait des catégories de poids en V1 mais cette année, on a voulu ouvrir une catégorie « entreprises » parce que beaucoup d’entreprises se mettent à la rame, tout en gardant notre principe des VIP. On a donc réservé la course V1 exclusivement aux rameurs pesant au moins 110 kg. »



Satisfait de cette 6e édition ?



« Complètement. On espérait 15 V6 entreprise, on en a eus 24, pour nous c’est une énorme satisfaction. Au niveau V1, on a eu 15 rameurs de plus de 110 kg qui sont venus, cela fait 1,650 tonne sur le plan d’eau et ça c’est magnifique. »



Qu’est-ce qui vous motive ?



« Lorsqu’on a créé ce club-là, nous étions six et on était tous à deux mètres et hélas plus de 100 kg, le nom s’est trouvé de lui-même ! Maintenant, avec cette course, on permet peut-être à certaines personnes de se dire qu’elles sont arrivées à un stade où elles doivent perdre du poids. Faire la VIP race peut leur permettre de retrouver goût à la pirogue. J’ai le coach de Team Tupuai, Billy Tupea, qui est là aujourd’hui et qui s’est remis à la rame depuis quelques années. Il m’a dit une course comme ça, pour les plus de 110 kg, c’est que du bonheur. »