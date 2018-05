Une conférence pour se réconcilier avec les mathématiques

MOOREA, le 7 main 2018. Cette semaine le Criobe organise une nouvelle conférence dans le cadre des Jeudis du savoir. Elle s'intitule Vers l'infini et au-delà!



Martin Weimann, enseignant-chercheur en mathématiques à l'UPF, sera le conférencier. Ses travaux portent sur la géométrie et l'algorithmique des courbes et des surfaces algébriques. "Qu'est-ce que l'infini en mathématiques ? Peut-on comparer deux infinis ? Y a-t-il des infinis plus gros que d'autres ? Dans cet exposé, le conférencier répondra à chacune de ces questions et expliquera quelques-unes de leurs conséquences fondamentales, allant de la crise des fondements à la naissance de l'informatique. On verra que l'histoire de l'infini n'a pas toujours été un javascript:void(0)long fleuve tranquille", indique le Criobe. Cet exposé ne demande aucun prérequis. Il s'adresse à toutes et tous, en particulier celles et ceux qui n'ont pas gardé un bon souvenir de leurs cours de mathématiques.

Conférence ce jeudi 10 mai à 17h30

Renseignements Criobe : 40 56 13 54