Une conférence de Saint-Valentin sur la Tiare apetahi

"En ce jour de la Saint-Valentin, Les Jeudis du Savoir vous présente une conférence autour d’une fleur légendaire, parfois considérée comme « symbole de l’amour éternel », la Tiare 'apetahi. La Flore indigène de Polynésie française est connue pour son fort taux d’endémisme (plantes propre à une région donnée). L’une d’elles, connue sous le nom de Tiare ‘apetahi, est une plante légendaire dans la culture tahitienne. Symbole de l’amour éternel, les traditions orales racontent qu’elle est née d’une main de femme qui se serait donné la mort pour l’amour de l’être aimé disparu. Cet arbuste strictement endémique des hauts plateaux Te Mehani de l’île de Raiatea dans l’archipel des îles Sous-le-Vent représente également le symbole de la flore endémique menacée d’extinction de Polynésie française…"

MOOREA, le 12 février 2019 -Le Criobe de Moorea organise sa prochaine conférence "Les Jeudis du Savoir" le jeudi 14 février 2019, à 17h30. Le résumé de la conférence explique queLa conférence, gratuite et ouverte à tous, sera animée par l'excellent Frédéric Jacq, ingénieur écologue, botaniste, conservationniste et grand spécialiste de la flore locale. Pour vous dire, c'est lui qui forme les guides locaux à reconnaître nos plantes endémiques !Une belle idée de rendez-vous scientifique et romantique pour les couples les plus curieux... Et pour les célibataires intéressés par la botanique ! Et si jamais vos plans de la Saint-Valentin vous font rater la conférence, vous pourrez la rattraper sur la chaine YouTube "CRIOBE USR3278". Vous pouvez également suivre l'actualité de ces conférences sur leur page Facebook @jeudisdusavoir.